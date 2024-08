Casa Bianca si aspetta attacco Iran contro Israele, Ita sospende voli per Tel Aviv. Storico scambio di prigionieri Usa-Russia: chi ha vinto?

Gli Stati Uniti sono convinti che l’Iran attaccherà Israele nei prossimi giorni per rappresaglia contro l’assassinio di Ismail Haniyeh, leader di Hamas, e si sta preparando a contrastarlo. Fino al 6 agosto Ita sospende voli su Tel Aviv

Washington è convinta che l’Iran attaccherà Israele nei prossimi giorni per rappresaglia contro l’assassinio di Ismail Haniyeh e si sta preparando a contrastarlo, secondo funzionari Usa citati dai media americani. Oggi, intanto, a Doha si svolgerà la sepoltura del capo di Hamas, i cui funerali si sono tenuti ieri a Teheran. Hezbollah ha lanciato ieri decine di missili contro il nord di Israele dal Libano. L’uccisione di Haniyeh “non aiuta” la situazione in Medio Oriente, commenta Biden dicendosi “molto preoccupato”. Ita, Lufthansa e Swiss sospendono i voli per Tel Aviv.

Maxi scambio di prigionieri tra Usa e Russia

Maxi scambio di prigionieri tra Usa, Russia e altri 5 Paesi. Tra le 26 persone rilasciate ci sono anche il reporter Gershkovich del Wall Street Journal, l’ex marine Whelan e l’oppositore russo Kara-Murz. Il Cremlino, in cambio, ha ottenuto indietro, tra gli altri, anche Vadim Krasikov (presunto ex agente russo detenuto in carcere a Berlino). I cittadini Usa rilasciati sono stati accolti vicino Washington da Joe Biden e da Kamala Harris. Sicuramente un punto a favore dell’amministrazione Biden ma anche di Mosca e della Turchia che ha avuto un ruolo di conto nei rilasci. In tutto ciò, il candidato alla presidenza Usa, Donald Trump, attacca l’accordo insinuando che sia stato sfavorevole agli Usa e che siano stati pagati dei soldi.

Usa si aspettano che Iran attaccherà Israele a breve

L’amministrazione Biden è convinta che l’Iran attaccherà Israele nei prossimi giorni e si sta preparando ad aiutarlo a respingerlo. Lo hanno detto tre fonti americane ad Axios, secondo cui l’attacco iraniano – in rappresaglia all’uccisione a Teheran di Ismail Haniyeh – potrebbe seguire lo stesso schema di quello condotto il 13 aprile scorso, ma, potenzialmente più ampio, potrebbe coinvolgere gli Hezbollah libanesi. L’amministrazione però teme che, a differenza di quattro mesi fa, potrebbe essere più difficile mobilitare la stessa coalizione regionale e internazionale che aveva aiutato Israele a difendersi dallo sciame di droni e missili lanciati ad aprile.

Ita sospende voli su Tel Aviv fino al 6 agosto

In virtù “delle evoluzioni geopolitiche in Medio Oriente e al fine di preservare la sicurezza dei propri passeggeri ed equipaggi, Ita Airways ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 6 agosto compreso“. È quanto si legge in un comunicato pubblicato sul sito web della compagnia aerea. Lo stop dal 1° agosto. “La situazione è in continua evoluzione”, spiega Ita. Almeno altre sette compagnie aeree avevano cancellato da ieri tutti i voli per Israele nel contesto delle crescenti tensioni con l’Iran. Si tratta di Delta, United Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Bruxelles Airlines, Swiss e Air India. Non solo: ora le compagnie aeree hanno deciso di aggirare anche lo spazio aereo iraniano nelle rotte Europa-Asia.