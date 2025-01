Cartier (Gruppo Richemont): i finalisti del premio “Cartier for Watchmaking Talents of Tomorrow 2024”

Responsabile dal 2012 di FIRST Arte. Lunga esperienza nella Comunicazione Pubblica Istituzionale e Finanziaria, Public Affairs. Dopo ruoli istituzionali consolidati negli anni, più recentemente opera da indipendente nel settore del Wealth Management Heritage. Già docente (a contratto) universitario presso la IULM in Marketing Comunicazione degli eventi culturali e Strategie di comunicazione per la valorizzazione e promozione di patrimoni artistico culturali e Mercato dell'arte al master MASVIC Università Ca' Foscari. Autore di libri e responsabile di collane editoriali dedicate al mercato dell'arte. Giornalista e Consulente in Finanza d'Impresa iscritto OAM.