Carte di credito contactless: istruzioni per l’uso

Su FIRST Tutorial vi spieghiamo come utilizzare le carte di credito di ultima generazione in modo assolutamente sicuro.

Carte di credito e bancomat sono ormai entrati in una nuova era, in linea con la velocità dei pagamenti elettronici e la facilità dei pagamenti online. Se alla sua comparsa, qualche decennio fa, la carta di credito veniva letta con un lettore meccanico che copiava su una sorta di carta carbone della ricevuta il numero da usare per la transazione, oggi carte di credito e bancomat vengono letti esclusivamente in maniera elettronica.

E’ il famoso POS (acronimo di Point Of Sale, cioè “punto di vendita”) dove tutti inseriamo la carta per pagare la spesa, vestiti o anche solo una birra. Lo scopo è quello di ridurre e scoraggiare l’uso del contante e molti paesi, soprattutto in Nord Europa, sono già virtualmente “cash free”: è possibile usare le carte anche per salire sulla metro (in realtà questo è possibile anche a Roma e Milano) o pagare un caffè.

Da qualche tempo la tecnologia del POS si è evoluta fino al contactless: basta appoggiare (o “tappare” secondo un brutto neologismo mutuato dall’inglese) la carta sul lettore o sfiorarlo perché istantaneamente venga addebitato il pagamento. In genere sotto i 25 euro di spese non viene richiesto alcun codice e l’addebito è istantaneo.

L’utilizzo contactless ha fatto sorgere dubbi sulla sicurezza di un pagamento così veloce e che non richiede alcuna autorizzazione. Complici anche alcune leggende urbane, si è diffuso un certo timore sull’uso di queste carte. First Tutorial, sito di FIRSTonline, prova a fare chiarezza.