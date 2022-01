Carta, PCMC: nuova commessa in Messico da 10,4 milioni

La storica multinazionale fornirà macchinari per la lavorazione della carta dal valore di 10,4 milioni di euro con il supporto di supporto di Banca Mps, Sace e Simest

Paper Converting Machine Company realizzerà due macchinari per la produzione di rotoli di carta igienica (tissue) per un cliente messicano. La commessa, del valore di 10,4 milioni di euro, è stata supportata dall’intervento di Sace, Simest e Banca Monte dei Paschi di Siena.

In particolare, Sace è intervenuta con la copertura assicurativa del rischio del credito, con voltura della polizza a favore di Banca Monte dei Paschi di Siena e, infine, da Simest per lo smobilizzo dei titoli di credito da parte di Banca Mps, che ha consentito di minimizzare il costo finanziario dell’operazione, rendendo l’offerta commerciale più competitiva.

L’acquisto di macchinari – si legge in una nota della multinazionale – destinati ad un impianto preesistente, fa parte di una serie di investimenti previsti dalla stessa azienda messicana nell’ottica di una crescita e sviluppo del business.

La Paper Converting Machine Company è statatissue fondata nel 1999. Fa parte della PCMC statunitense fondata a Green Bay, in Wisconsin nel 1919, dove tutt’ora risiede la sede storica del gruppo. L’offerta della storica azienda comprende la produzione di macchinari per rotoli igienici, asciugatutto e industriali, tovaglioli; soluzioni per il confezionamento; stampe flessografiche multistrato e sistemi di stampa per l’industria del confezionamento flessibile. Attraverso il marchio Northern Engraving and Machine (NE), PCMC offre anche il servizio di fabbricazione e incisione di rulli goffratori.