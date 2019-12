Carcere evasori, 730 e Pos: come cambia il decreto fiscale

Via libera all’inasprimento delle pene per gli evasori, ma Italia Viva vota contro e spacca la maggioranza – Il testo passa comunque dalla commissione all’Aula della Camera per la prima lettura – Ecco tutte le novità

Carcere per gli evasori, nuova scadenza per il 730, taglio dell’Iva sugli assorbenti femminili, moratoria sui seggiolini antiabbandono. Sono tante le novità inserite nel decreto fiscale collegato alla manovra. Dopo un lungo esame, il provvedimento ha ottenuto il via libera della commissione Finanze della Camera ed entro lunedì passerà in Aula per la prima lettura. Il contributo atteso ai saldi della manovra ammonta a quasi sei miliardi e mezzo.

CARCERE PER GLI EVASORI

Decisivo per l’approvazione il compromesso raggiunto sull’innalzamento delle pene per i reati tributari, che prevede un alleggerimento della stangata sui reati “occasionali”, cioè commessi senza l’esplicita volontà di frodare il fisco. La maggioranza si è comunque spaccata: Italia Viva ha votato contro

SCADENZA 730

Un emendamento al decreto fiscale riscrive il calendario fiscale: la scadenza per la presentazione del 730 passa dal 23 luglio al 30 settembre. Cresce anche la platea dei contribuenti che possono usare il 730: oltre ai dipendenti e ai pensionati, possono presentarlo anche i titolari di redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e i titolari di redditi di lavoro autonomo occasionale.

SEGGIOLINI ANTI-ABBANDONO

Il decreto fiscale contiene poi una moratoria fino al 6 marzo 2020 per chi non ha ancora installato in auto i seggiolini antiabbandono. Lo stanziamento previsto per le agevolazioni, che arriveranno sotto forma di credito d’imposta, sale da uno a 5 milioni di euro.

TAMPON TAX

Arriva anche l’ok al taglio della così detta “tampon tax”. Grazie a un’intesa trovata mercoledì sera fra sette parlamentari (guidate da Laura Boldrini) e il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, l’Iva sugli assorbenti femminili sarà abbattuta dal 22 al 5%, garantendo un consistente risparmio alle consumatrici. Attenzione però: lo sconto riguarderà soltanto i prodotti compostabili e biodegradabili. Il governo si è impegnato a intervenire con una rimodulazione dell’Iva anche sugli altri prodotti per l’igiene femminile.

MULTE POS

“Abbiamo appena approvato l’abrogazione delle sanzioni per i commercianti che non hanno il pos per i pagamenti con carta di credito/debito”. Lo scrive il sottosegretario al Tesoro, Alessio Villarosa (M5S).

INVESTIMENTI FERROVIE

Via libera poi a un investimento da 460 milioni di euro per interventi sulla rete ferroviaria italiana.

PROROGA COMPENSAZIONI DEBITI-CREDITI CON LA PA

Riaperta per il 2019 e 2020 la compensazione dei crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con cartelle esattoriali affidate agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

180 MILIONI PER STRAORDINARI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO

Stanziati 180 milioni di euro per pagare gli straordinari dei poliziotti e dei vigili del fuoco effettuati prima del 2019 e non ancora liquidati.