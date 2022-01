Condividi Twitter

Canone Rai: ultimo giorno per l’esenzione, come chiederla e che fare se si è in ritardo

il 31 gennaio è l’ultimo giorno utile per chiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai. Ecco come fare e cosa succede se si è in ritardo

Il 31 gennaio è l’ultimo giorno per richiedere l’esenzione dal canone Rai. Come si fa a chiedere e ottenere l’esenzione dal pagamento del canone Rai? Dipende dai casi. Esenzione canone Tv per contribuenti con utenza elettrica I contribuenti che non posseggo un apparecchio Tv in nessuna delle abitazioni per le quali hanno attivato un utenza elettrica, possono scarica un apposito modello dal sito dell’Agenzia delle Entrate e spedirlo appunto all’Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, s.a.t. – sportello abbonamenti tv – casella postale 22 – 10121 Torino. Lo stesso modello può essere utilizzato per comunicare che il canone è dovuto in relazione ad un’altra utenza elettrica intestata ad un altro componente della famiglia (in questo caso va indicato il suo codice fiscale) oppure per comunicare la modifica delle condizioni già dichiarate, per esempio per l’acquisto di un nuovo televisore in corso d’anno. Possono poi chiedere l’esenzione i contribuenti che abbiano compiuto 75 anni, senza conviventi titolari di un reddito proprio, e che dichiarino un reddito non superiore a 8.000 euro. L’agevolazione spetta per intero se il compleanno è avvenuto entro il 31 gennaio. Se invece il compleanno è successivo a questa data, allora l’agevolazione scatta solo per il secondo semestre dell’anno. Chi avesse pagato e volesse chiedere il rimborso può farlo scaricando questo modello, sempre dal sito dell’Agenzia delle Entrate. In generale la richiesta di esenzione del canone Rai va presentata entro il 31 gennaio ma superata questa data si è ancora in tempo per ottenere il beneficio nel secondo semestre dell’anno. in questo caso la richiesta andrà presentata tra il 1 febbraio e il 30 giugno. Esenzione canone Tv per diplomatici e militari stranieri Per diplomatici e militari stranieri è prevista la completa esenzione dal pagamento del canone Tv per effetto degli accordi internazionali. Anche a loro tuttavia viene chiesto di presentare un modello con il quale chiedere l’esenzione. La dichiarazione può essere presentata ogni giorno dell’anno. Tutte le indicazioni sono disponibili e scaricabili dal sito dell’Agenzia delle Entrate.