Canone Rai 2018: ultimi giorni per non pagare

Canone Rai 2018, ultima chiamata. Per non pagare i 90 euro che vengono addebitati automaticamente sulle bollette della luce del periodo gennaio-ottobre bisogna muoversi entro i prossimi giorni. C’è tempo fino a mercoledì 31 gennaio per inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, il documento con cui si dichiara di non possedere il televisore e quindi di avere diritto all’esenzione dal canone Rai. Chi salterà questa scadenza e invierà l’autocertificazione fra il primo febbraio e il 30 giugno dovrà comunque pagare la quota dovuta per il primo semestre di quest’anno, pari a 45 euro.

Il canone Rai è dovuto solo per la prima casa ed è tenuto a pagarlo chiunque sia in possesso di un “apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive”. Traduzione: anche se la tv rimane spenta o viene utilizzata per guardare esclusivamente canali diversi dalla Rai il canone va pagato lo stesso, mentre chi guarda la tv sul pc o sullo smartphone è esentato.

Lo Stato parte da un presupposto: chiunque sia titolare di un contratto per la fornitura di energia elettrica ha anche la tv, per cui l’addebito del canone parte in automatico. Chi ha diritto all’esenzione deve attivarsi per comunicarlo ogni anno, altrimenti sarà costretto a pagare. Sono esonerati dal pagamento anche gli over 75 con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro.

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Ogni contribuente può inviarlo tramite un’applicazione web disponibile sul sito internet delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia. Si può anche richiedere l’aiuto di intermediari abilitati come Caf e professionisti, oppure inviare per posta il modello con la copia di un documento in plico raccomandato senza busta all’indirizzo “Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino”. In alternativa, è possibile utilizzare la posta elettronica certificata (Pec), con firma digitale, indirizzando il messaggio a cp22.sat@postacertificata.rai.it.

