Candy 4.0: via al progetto degli elettrodomestici intelligenti

Con un finanziamento della Regione Lombardia e un investimento di 7,3 milioni di euro la Candy diventa capofila di un raggruppamento di imprese finalizzato alla realizzazione di elettrodomestici intelligenti

Una lavatrice che comunica e suggerisce il programma giusto per il lavaggio non è fantascientifica, ma reale e più prossima di quanto potremmo immaginare. Con un’ app e un dispositivo specifico ci si ritrova a relazionarsi con un elettrodomestico intelligente.

E’ questo il progetto “Candy 4.0”, ideato dal gruppo Candy con la collaborazione di diverse imprese sul territorio lombardo e finalizzato a realizzare un processo produttivo ad alta efficienza. Si utilizzeranno pratiche innovative e gli elettrodomestici saranno in grado di dialogare con l’utente e con la fabbrica, interagendo anche con il web e sfruttando le informazioni disponibili. In pratica si automatizza e digitalizza la produzione, i costi diminuiscono, aumenta la qualità dei processi e dell’operato dei lavoratori.

L’idea del progetto nasce come risposta alla call aperta nel 2016 dalla Regione Lombardia per lo sviluppo di Progetti di Ricerca e Innovazione. Dei 91 progetti presentati soltanto 32 sono stati selezionati per un finanziamento pari a 600 milioni di euro. Di questi 2,753 milioni andranno a Candy 4.0 e se ne aggiungeranno 4,6 milioni immessi dalle altre imprese sotto la guida del gruppo: New Target Web Srl di Bergamo, L.C.M Progetti Srl di Concorezzo (MB), Info Solution Spa di Vimodrone (MB) e il centro di ricerca CEFRIEL

Per l’azienda di Brugherio si prospetta quindi una forte crescita. Aumenterà l’attività di sviluppo e ricerca del gruppo, si approfondirà la conoscenza di tecnologie quali ICT, Big Data e robotica e ne aumenterà di certo il grado di competitività, grazie all’ampliamento della gamma di offerta e alla capacità di anticipare le tendenze di mercato.

Beppe Fumagalli, amministratore delegato del gruppo, dichiara ” Il progetto Candy 4.0 va nella direzione che abbiamo intrapreso ormai da tempo: continuare a credere e ad investire nella ricerca, nell’innovazione e nello sviluppo di prodotti sempre più intelligenti e sempre più pensati per semplificare la vita dei consumatori.”