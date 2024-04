Campari, Bob Kunze-Concewitz lascia dopo 17 anni con un super bonus da 30 milioni. Al suo posto Matteo Fantacchiotti

Il bonus da 30 milioni sarà erogato entro il 2024. L’assemblea ha anche approvato il bilancio 2023 e un dividendo da 0,065 euro per azione

Dopo 17 anni di leadership alla guida del gruppo Campari, Bob Kunze-Concewitz si congeda con un generoso bonus milionario. Lo storico manager ha accumulato il diritto di ricevere l’importo massimo del bonus “Last mile incentive”, pari a 30 milioni di euro, come deliberato dal Cda su proposta del comitato per la remunerazione e le nomine. Questa somma, già completamente accantonata con la chiusura del bilancio 2023, sarà erogata entro la fine dell’esercizio 2024.

Matteo Fantacchiotti dal 15 aprile nuovo ceo di Campari

Il suo successore, Matteo Fantacchiotti, è stato ufficialmente nominato amministratore esecutivo della multinazionale italiana. Mentre Kunze-Concewitz amministratore non esecutivo. Questi incarichi avranno validità per un anno, fino alla fine dell’assemblea annuale del 2025, quando si rinnoverà il consiglio di amministrazione. Fantacchiotti, già annunciato come successore lo scorso 12 settembre 2023, assumerà ufficialmente la carica di ceo durante il Consiglio di amministrazione del 15 aprile.

Oltre a ciò, Kunze-Concewitz riceverà una remunerazione per il 2023 di 4,24 milioni di euro, tra fisso e variabile. Sia Fantacchiotti che Kunze-Concewitz rimarranno in carica per un anno, fino all’assemblea annuale del 2025, quando si rinnoverà il board.

Campari: ok assemblea al bilancio 2023 e al dividendo

Durante l’assemblea è stato approvato il bilancio 2023 con un utile di 330,5 milioni di euro. È stata anche deliberata la distribuzione di un dividendo di 0,065 euro per azione, equivalente a un monte dividendi di 78,1 milioni. Oltre a ciò, sono stati approvati piani di incentivazione a lungo termine e il “last mile incentive” per il chief financial and operating officer (Cfoo), insieme all’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie.

In merito alla performance in borsa, il titolo Campari è debole: cede lo 0,11% a 9,04 euro per azione.