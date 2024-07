Camera, no a riconoscimento della Palestina ma sì alla soluzione “due popoli, due Stati”

"Bazzica" il Palazzo quasi dall'iniziio della sua carriera professionale. Laureato in Scienze politiche, giornalista parlamentare, ha iniziato a "Momento sera" come cronista di "nera", passando poi alla cronaca "bianca" e - dopo esperienze di cronaca locale a Torino e di "interni" a "Paese sera" - è approdato all'agenzia politico-economico-parlamentare "Dire" occupandosi di economia, seguendo con continuità Camera, Senato e Palazzo Chigi e diventando caporedattore. Ha lavorato anche in Rai, al Gr3, ha collaborato con "Repubblica" e con numerose testate specializzate.