Caldo inarrestabile: ben 22 città in allerta rossa per Ferragosto, ma un mini-rinfresco è in arrivo

Il caldo torrido non dà tregua: oggi e domani, 22 città sono in allerta rossa con punte di 40 gradi. Solo 5 città si salvano dalla canicola. Tuttavia, dopo Ferragosto, arriverà un piccolo sollievo: le temperature scenderanno di 2-3 gradi

ll caldo torrido continua a imperversare in Italia, e l’ondata di calore non sembra dare tregua nemmeno durante il Ferragosto. Oggi e domani, ben 22 città saranno da bollino rosso, il massimo livello di rischio per ondate di calore, mentre solo 5 città “si salvano” con un bollino giallo.

Ferragosto sotto il sole rovente: 22 Città sotto allerta rossa

Il ministero della Salute prevede giornate particolarmente calde sia oggi, 14 agosto, che domani, 15 agosto. Le città sotto allerta rossa includono Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Solo Catania, Civitavecchia, Messina, Pescara e Reggio Calabria vedranno un bollino giallo, con un rischio inferiore.

Meteo e previsioni

Oggi e domani, il caldo sarà intenso con temperature che potrebbero sfiorare i 40 gradi. Nelle prossime ore, le zone più colpite includeranno le aree interne della Sardegna, dove le temperature si avvicineranno ai 40 gradi, e il Nord, con Forlì che potrebbe sfiorarli. Altre città come Ferrara, Firenze, Foggia, Lecce, Oristano, Prato, Reggio Emilia, Siracusa, Trento e Verona vedranno temperature tra 38-39 gradi. In queste aree, è previsto anche qualche temporale di calore sulle Alpi e sugli Appennini, che porterà un leggero sollievo ma anche il rischio di rovesci intensi.

Sebbene Ferragosto sia previsto stabile, l’anticiclone africano Caronte, che ha dominato le ultime settimane, perderà forza. Al mattino, ci saranno più nuvole lungo la costa tirrenica e qualche rovescio sulla Liguria. Altrove, il sole continuerà a splendere, mantenendo il caldo. Nel pomeriggio, si prevede un aumento dell’instabilità al Nordovest, con temporali che si svilupperanno dai monti verso il Piemonte occidentale. Anche sulla Sardegna e nei settori centrali si prevede instabilità, mentre le regioni meridionali godranno di una giornata principalmente soleggiata.

Quando finirà il caldo?

Dopo un’estate caratterizzata da temperature bollenti per tutto il mese, a partire dal 16 agosto si prevede un leggero sollievo. Gli esperti spiegano che questo cambiamento rappresenterà un mini-break estivo, con una diminuzione delle temperature di circa 2-3 gradi. In altre parole, dalla prossima settimana le temperature scenderanno intorno ai 36 gradi, con una riduzione dell’afa e meno notti tropicali. Ma quando ci sarà questa parentesi?

A partire da venerdì 16 agosto, il caldo inizierà a diminuire. La Sicilia e il Sud continueranno a soffrire il caldo, con possibilità di temporali isolati in Sardegna e un aumento dei temporali nelle Alpi e sull’Appennino Emiliano.

Sabato 17 agosto, potrebbero verificarsi temporali al mattino in Sardegna e Toscana, con una perturbazione che attraverserà le Alpi portando rovesci sparsi e qualche temporale anche su Piemonte e Lombardia verso sera.

Domenica 18 agosto, il Nord sarà instabile con temporali, soprattutto sul Triveneto e nelle regioni centrali. Al Sud peninsulare, i fenomeni saranno più deboli, mentre le temperature inizieranno a scendere, in particolare al Centro-Nord.

Lunedì 19 agosto, ci sarà un miglioramento al Nord, in Sardegna e sull’alto Tirreno. Tuttavia, il Centro-Sud continuerà a essere instabile con temporali, alcuni anche forti. Le temperature continueranno a calare, portando un clima più gradevole.