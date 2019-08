Calciomercato: Lukaku, Inter di nuovo in pole. Dybala al Psg?

Il centravanti belga è ancora al centro dell’intrigo dell’estate: sembrava vicinissimo alla Juve in uno scambio con Dybala, ma è tutto saltato – E così Conte torna a sperare – Da Icardi a Dzeko, pronto l’effetto domino.

Ancora pochi giorni e il mercato delle punte arriverà alla sua soluzione. Al centro di tutto, lo si è capito da settimane, c’è il centravanti belga Romelu Lukaku, che vorrebbe lasciare il Manchester United e accasarsi nel campionato italiano: ha già imparato la lingua e raggiungerebbe così il fratello Jordan, che milita nella Lazio. Non finirà però nella stessa squadra, e nemmeno nella stessa città del consanguineo: su di lui c’è da tempo l’Inter, che ora è tornata in pole position dopo l’assalto (un dispetto di Paratici all’ex Marotta?) della Juventus, che sembrava risolutivo ipotizzando uno scambio con l’argentino Dybala. La Joya non sembra rientrare nei piani del nuovo allenatore Sarri e in generale la politica di mercato dei bianconeri è tutta improntata alla costruzione di un nuovo ciclo, come dimostrano altri addii importanti (Cancelo, e probabilmente Khedira e Mandzukic).

Però il numero 10 della Juventus, che con l’arrivo di Cristiano Ronaldo ha trovato sempre meno spazio già nella gestione Allegri, non vuole lasciare la Juve e il Manchester se ne è accorto: stop alla trattativa e Inter di nuovo in corsa, anche se ballano ancora quei 10-15 milioni. I nerazzurri infatti offrono 65 milioni più bonus, gli inglesi ne chiedono oltre 80, per un attaccante che oggettivamente è uno dei più appetibili su piazza e intorno al quale girano molti altri possibili movimenti. La Juventus infatti potrebbe rilanciare offrendo del cash, e in quel caso dovrebbe scaricare Gonzalo Higuain, in direzione (forse) Roma. La quale Roma potrebbe a quel punto privarsi di Dzeko (anche se l’indicazione, oggi, è tutt’altro che questa) per girarlo all’Inter che non sarebbe riuscita a prendere Lukaku e che dovrebbe a sua volta sistemare Icardi.

Per il quale potrebbe esserci l’interesse del Napoli o della stessa Roma, se la girandola delle punte non dovesse portare Higuain (o altri) alla corte di Fonseca. Una voce, che scombinerebbe ancora di più i già ipotetici piani, circola in questi giorni: e se il Napoli, fallito l’assalto a Pepé e – con ogni probabilità – a James Rodriguez, non fosse convinto dall’ipotesi Icardi (che peraltro non vuole lasciare Milano) e si buttasse a capofitto direttamente sul bomber belga? Una cosa è certa: gli ultimi botti di calciomercato, con un mercato che in Inghilterra chiude tra pochissimi giorni, saranno intorno a Lukaku e alle punte delle big italiane, che potrebbero scambiarsi casacca tra di loro. Ma anche finire all’estero: tornando a Dybala, ad esempio, sembra ora vicino al Psg. Il quale liquiderebbe di conseguenza Neymar, aprendo altri clamorosi scenari, e così via fino a settembre.