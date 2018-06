Calciomercato, Kluivert alla Roma: si allunga la serie dei figli d’arte in A

A sorpresa il Ct della Nazionale spagnola, Lopetegui, sarà il nuovo allenatore del Real Madrid – Le manovre di Milan, Inter, Juve, Roma e Napoli accendono il calciomercato – L’arrivo a Roma di Justin Kluivert, figlio del grande Patrick, l’ultima novità: allungherà la serie dei figli d’arte della A che comprende il Cholito Simeone, Federico Chiesa e il giovane Di Francesco

La “bomba” più forte arriva dall’estero: Julen Lopetegui è il nuovo allenatore del Real Madrid. L’annuncio a sorpresa spiazza tutti i rumors di mercato e, allo stesso tempo, accende i riflettori anche sul Mondiale: perché il tecnico, attualmente, allena la Spagna e punta a essere uno dei grandi protagonisti del prossimo mese.

Restano invece col cerino in mano Conte e Sarri e, in un certo senso, anche Pochettino e Klopp, accostati a più riprese alla panchina più ambita del mondo. Il dopo Zidane dunque avrà le sembianze di Lopetegui e già si sprecano le polemiche: perché il tecnico aveva appena rinnovato il contratto da ct e poi la Roja, si sa, vive tensioni interne che vanno ben oltre il calcio.

Real Madrid in copertina ma il mercato viaggia forte anche in Italia, dove le nostre big lavorano senza sosta per rinnovarsi e rinforzarsi. Il Milan aspetta sempre la sentenza Uefa (19 giugno), con la consapevolezza che nemmeno questa potrebbe mettere fine alla querelle: dovesse andar male (e le sensazioni vanno proprio in quel senso) ecco che gli avvocati rossoneri si rivolgerebbero al Tas di Losanna. Il rischio dunque è un mercato bloccato fino al 30 giugno, termine ultimo per iscriversi alle competizioni europee: il tribunale svizzero, eventualmente, dovrebbe pronunciarsi entro quella data. Logico comunque che il Milan non possa aspettare così a lungo, quantomeno a livello di contatti e scelte: Mirabelli lo sa bene, non a caso è volato in Russia per incontrare diversi procuratori e, nell’attesa, ha fatto il punto sul mercato rossonero. “Qualsiasi cosa succeda non ci faremo trovare impreparati – ha spiegato il ds. – Stiamo lavorando senza sosta per migliorare la rosa, l’anno prossimo come minimo dovremo entrare in Champions. Falcao? Grande giocatore ma a fine carriera, vedo improbabile uno scambio con André Silva. Donnarumma? Non abbiamo ricevuto offerte, pensiamo di tenerlo a lungo con noi. Thiago Silva? Grandissimo giocatore, si vede che non abbiamo perso il nostro fascino”. L’ultimo nome non è affatto casuale: il difensore del Psg, dal ritiro del Brasile, ha fatto sapere che “il Milan è sempre nel cuore, tornare per chiudere la carriera sarebbe bellissimo”. Possibilità affascinante, tanto più che il contratto con il club parigino scadrà nel 2020 e che il cartellino, di conseguenza, non può superare i 10 milioni.

Dichiarazioni importanti anche in casa Juventus, dove a fare il punto sul mercato ci ha pensato Marotta, a cominciare dal fantomatico scambio Higuain-Icardi. “E’ solo una suggestione dei media – ha glissato il dg. – Mauro è fortissimo ma gioca nell’Inter, Gonzalo poi non ha mai chiesto di essere ceduto e dunque rimarrà con noi”. Chiusura da registrare, anche se con le molle: Wanda Nara, infatti, non perde occasione di vivacizzare il suo profilo Instagram con foto che richiamano la Juventus. Piccola apertura invece sul fronte Cancelo (“non c’è nessuna trattativa col Valencia ma siamo alla ricerca di un profilo come il suo”), enorme su Emre Can, che a sentire Marotta sarà bianconero “entro 10 giorni”.

Mercato caldissimo, per non dire bollente, anche per Inter, Roma e Napoli. Le prime due stanno silenziosamente imbastendo l’operazione Nainggolan, che porterebbe il belga da Spalletti dopo un anno di corteggiamento. La valutazione di Radja si aggira attorno ai 40 milioni, cifra che Ausilio vorrebbe abbassare con l’inserimento di alcune contropartite tecniche, magari pescate nel ricco vivaio nerazzurro. I giallorossi intanto hanno accolto Justin Kluivert (ieri visite mediche a Trigoria) e preparano l’asta su Alisson, che dal ritiro del Brasile ha solo rimandato i discorsi sul suo futuro. Infine il Napoli, sempre in attesa di regalare ad Ancelotti il primo colpo di mercato. De Laurentiis vorrebbe fosse Chiesa ma sul giovanissimo esterno della Fiorentina, oltre all’Inter, c’è il forte interesse del Liverpool, che secondo la stampa inglese avrebbe pronta un’offerta da 70 milioni. Che, se confermata, sarebbe davvero impossibile da rifiutare.