Calciomercato 2024: 6,4 miliardi di dollari per 11 mila trasferimenti, Inghilterra e Italia in prima linea, boom del calcio femminile

Archiviata la sessione estiva del calciomercato ecco i numeri finali: Spesi complessivamente 6,4 miliardi di dollari spesi per 10.900 trasferimenti. Domina la classifica l’Inghilterra con 1,6 miliardi di dollari ma dietro c’è l’Italia con 825 milioni e 526 acquisti. In forte crescita anche il calcio femminile con 6,8 milioni di dollari spesi e un aumento del 31,8% nei trasferimenti

La sessione estiva del calciomercato 2024 si è rivelata una delle più movimentate e costose di sempre, con cifre record e un numero impressionante di trasferimenti. La Fifa ha pubblicato un rapporto dettagliato che evidenzia come, tra il 1° giugno e il 2 settembre 2024, siano stati spesi complessivamente 6,4 miliardi di dollari per 10.900 trasferimenti internazionali, (+1,3% rispetto al 2023). Sebbene la somma totale di spese sia inferiore del 13% rispetto al record di 7,43 miliardi dell’estate 2023, rappresenta comunque un dato storico.

L’Europa ha dominato il mercato dei trasferimenti, movimentando 5,48 miliardi di dollari. L’Inghilterra ha guidato la classifica degli investimenti, seguita da Italia, Francia, Spagna e Germania. L’Arabia Saudita, che l’anno scorso aveva speso 875 milioni di dollari, ha notevolmente ridotto la sua spesa, scendendo a “solo” 431 milioni.

Oltre al calcio maschile, anche il calcio femminile ha registrato cifre record, con 6,8 milioni di dollari spesi in trasferimenti internazionali e 1.125 operazioni completate, segnando un aumento del 31,8% rispetto al 2023.

Calciomercato 2024, comandano i club inglesi: spesi 1,6 miliardi di dollari

I club inglesi hanno dominato il calciomercato estivo 2024, spendendo 1,6 miliardi di dollari, (erano 2 miliardi di un anno fa), il che li colloca al primo posto per investimenti. I club britannici hanno registrato un numero record di trasferimenti, con 526 nuovi acquisti e 523 cessioni. Anche squadre di medio-piccole dimensioni o neo-promosse, come Bournemouth, Brighton e Ipswich Town, hanno giocato un ruolo importante, investendo ciascuna oltre 100 milioni di dollari. Questo dimostra come la Premier League, grazie ai suoi ingenti diritti televisivi e al suo appeal globale, continui a dominare il mercato delle compravendite calcistiche.

Spese calciomercato 2024: Italia al secondo posto

Subito dopo l’Inghilterra, l’Italia si è posizionata al secondo posto per quanto riguarda la spesa, con un investimento totale di 825 milioni di dollari. Quasi il doppio rispetto ai 425 milioni incassati dalle vendite di giocatori. Anche se la Serie A non può competere con la Premier League in termini di risorse economiche, la spesa italiana sottolinea l’importanza strategica degli investimenti per mantenere competitivo il campionato.

In Francia, i club hanno investito 697 milioni di dollari, seguiti dalla Spagna con 599 milioni e dalla Germania con 572 milioni. È interessante notare che l’Arabia Saudita, che nel 2023 aveva speso 875 milioni di dollari, ha dimezzato i suoi investimenti nel 2024, fermandosi a 431 milioni. Questo cambio di rotta potrebbe essere interpretato come un ripensamento delle strategie di mercato da parte delle squadre saudite, che hanno comunque attirato numerosi giocatori di rilievo internazionale.

È di Julian Alvarez il trasferimento più costoso

Il trasferimento più costoso della sessione estiva 2024 è stato quello di Julian Alvarez. L’attaccante argentino è passato dal Manchester City all’Atletico Madrid per una cifra di circa 83 milioni di dollari, esclusi i bonus.

Calcio femminile: crescono i numeri del calciomercato

Seppur con cifre inferiori rispetto al calcio maschile, anche il calcio femminile ha registrato un’estate da record. Durante la sessione estiva del 2024, sono stati spesi 6,8 milioni di dollari per i trasferimenti internazionali, più del doppio rispetto all’anno precedente. Inoltre, sono stati completati oltre 1.100 trasferimenti, con un aumento del 31,8% rispetto al 2023. Un incremento che evidenzia la crescita costante del calcio femminile, sia in termini di popolarità che di investimenti.

I club europei sono stati i principali protagonisti, con una spesa complessiva di 5,33 milioni di dollari per acquistare giocatrici. L’Italia, con 363mila dollari spesi, ha confermato il suo impegno nel rafforzare il calcio femminile, un settore che continua a guadagnare importanza nel panorama sportivo nazionale e internazionale.