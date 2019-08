Calcio: Sky e Dazn trattano la pace alla vigilia del campionato

Secondo MF Sky e Dazn sarebbero vicine ad un accordo che consentirebbe alla tv satellitare di trasmettere tutte le partite di Serie A

Fine della concorrenza tra Sky e Dazn per il calcio in tv? È presto per dirlo ma le prossime ore potrebbero riservare la sorpresa di un accordo tra i due gruppi, secondo quanto riferisce il quotidiano finanziario MF.

In vista del prossimo campionato di serie A ormai alle porte, Sky, che nell’ultimo bando ha conquistato il diritto di trasmettere 7 delle 10 partite in programma del massimo campionato italiano, vorrebbe poter offrire ai suoi abbonati l’intero pacchetto delle partite di A: 10 su 10. Per questo sta cercando nei pochi giorni che precedono l’avvio del campionato, che comincia sabato pomeriggio con il debutto di Parma-Juventus, un accordo in extremis che permetterebbe anche a Dazn di ampliare il proprio bacino di utenti.

Scendendo nei dettagli, secondo MF, l’accordo (vicino) prevede di creare un canale lineare che contenga il meglio della programmazione sportiva di Dazn, i tre match di Serie A in capo alla piattaforma streaming, ma anche le partite della Liga spagnola, della Ligue1 francese, dell’Eredivisie olandese, della Mls americana, della Chinese Super League e della JLeague giapponese, della Copa Libertadores e di altri tornei ed eventi sportivi internazionali. Così facendo Sky, che possiede già i diritti esclusivi di Premier e Bundesliga, tornerebbe ad avere tutto il calcio internazionale.

Il canale di Dazn sarebbe offerto nei pacchetti dedicati al digitale e alla fibra.