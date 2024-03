Calcio e tecnologia: un Var made in Italy per Messi e il calcio Usa

L’azienda torinese Deltatre, attraverso la jv SportecSolutions, gestisce da questa stagione il Var per la Major Soccer League. Tra le novità la spiegazione in diretta a tifosi e telespettatori e la medical sideline review

Il calcio si affida sempre di più alla tecnologia, per aiutare gli arbitri ma non solo, e per farlo sceglie il made in Italy. L’azienda torinese Deltatre, che già da anni offre servizi digitali per i broadcaster che diffondono le partite della serie A italiana, sbarca a tutti gli effetti nel campionato di Lionel Messi: la Major Soccer League, da poco iniziata con la star argentina tra le fila dell’Inter Miami, si avvale adesso della tecnologia Video Assistant Referee (VAR) fornita da SportecSolutions, la joint venture tra Deltatre e DFL Deutsche Fußball Liga, cioè il campionato tedesco con il quale la collaborazione è stata avviata nella stagione 2022/2023, introducendo Var e Goal Line Technology approvate dalla Fifa.

Il var italiano alla conquista del mondo

La lega che prima di Messi fu già di Pelè e che da questa stagione si è assicurata anche i servigi di Luis Suarez è dunque solo l’ultima conquista dell’azienda torinese, che forte dei suoi quasi 40 anni di know how si è inserita in un business, quello della tecnologia applicata al calcio e in generale allo sport, che ha margini di crescita ancora da esplorare. Prima dell’accordo col campionato nordamericano, valido fino al 2030 con la copertura delle 530 partite a stagione di campionato più le 77 della Leagues Cup e più l’All Star Game, Deltatre era già diventata il principale provider di servizi per oltre 100 leghe, federazioni ed eventi sportivi, con un portfolio di tecnologie che comprende lo sviluppo di sistemi completi per lo streaming OTT, la raccolta e l’elaborazione di statistiche, la realizzazione di siti web e app, la creazione di grafiche per i broadcasters, l’implementazione dell’AI per la raccolta di dati e l’analisi predittiva delle prestazioni. Oltre a Serie A, Bundesliga e adesso MLS, Deltatre lavora per Premier League e UEFA e, fuori dal calcio, offre servizi per eventi di portata globale come il Super Bowl della NFL, il circuito Atp di tennis e la Major League Baseball americana. Collabora anche con singoli club, ad esempio in Italia cura l’ecosistema digitale della Juventus: sito web, app mobile e Juventus TV.

Var in Mls: due grandi novità

L’esperienza nordamericana porterà due grandi novità nell’utilizzo del Var e in generale della tecnologia a bordo campo. Per la prima volta infatti, grazie a SportecSolutions, le decisioni del Var saranno annunciate direttamente dal microfono dell’arbitro ai tifosi presenti allo stadio e agli spettatori a casa. Un’operazione trasparenza che in Italia non mancherebbe di generare in ogni caso polemiche, ma che sarà interessante da seguire. Inoltre, la joint venture italo-tedesca non si limiterà ad aiutare gli arbitri: offrirà raccolta dati sulle partite e soprattutto la medical sideline review, cioè una sorta di “Var medico”, un’assistente video a bordo campo, a disposizione del quarto uomo e degli staff medici delle due squadre, che consente di analizzare in tempo reale scontri di gioco e infortuni e di anticipare la diagnosi.

Lo spotter di SportecSolutions fornisce immagini e video da diverse angolazioni che i medici del club potrebbero non aver notato dal vivo. Sulla base di tali immagini e della valutazione dello staff sul campo, potrà essere valutata ad esempio una commozione cerebrale, o una sospetta commozione cerebrale. Un’importante innovazione a tutela della salute dei calciatori, oltre che della regolarità del gioco. Grazie ad una realtà italiana che è diventata la Silicon Valley dello sport.