Buffett punta sul petrolio: la Sec gli permette di scalare Occidental Petroleum, che vola in Borsa (+6,9%)

Secondo il mercato, l’Oracolo di Omaha sarebbe interessato all’intero capitale di Occidental Petroleum, viste le quotazioni basse del titolo – E la speculazione è già iniziata

Come quasi sempre è accaduto negli ultimi decenni, Warren Buffett approfitta della fase difficile sui mercati per fare il pieno d’azioni. E stavolta l’Oracolo di Omaha punta sul petrolio: la sua Berkshire Hathaway ha ottenuto dalle autorità Usa (in particolare dalla “Federal Energy Regulatory Commission”) il via libera a salire fino al 50% delle azioni ordinarie di Occidental Petroleum, di cui Buffett ha già in portafoglio circa il 18,72%. La notizia ha alimentato le voci secondo cui, in realtà, il finanziere americano sarebbe interessato all’intero capitale di Occidental Petroleum, viste le quotazioni basse del titolo.

Voci sulla scalata e speculazione sul titolo

“È probabile che Buffett continuerà a comprare tutti i titoli che riuscirà finché il prezzo si manterrà sotto i 70 o i 75 dollari – spiega a Cnbc Cole Smead, presidente di Smead Capital Management e azionista di Berkshire – In questo modo, se possiedi il 30 o il 40% di una compagnia e punti ad acquistarla a 90 o 100 dollari ad azione, risparmi parecchi soldi. Il titolo di Occidental Petroleum viene scambiato come in un casinò: il mercato sta dando a Buffett tutte le azioni che vuole”.

Questa prospettiva, ovviamente, ha innescato un’ondata speculativa sul titolo Occidental Petroleum, che ha chiuso l’ultima seduta a Wall Street con un rialzo del 6,9%. Del resto, grazie all’aumento del prezzo del greggio e del gas, la società petrolifera aveva già guadagnato il 134% nel 2022 e oltre il 203% nella media degli ultimi 12 mesi.