Btp valore, ecco cedole minime e codice Isin: tutte le informazioni sull’emissione al via il 5 giugno

Il Tesoro ha diffuso le ultime informazioni necessarie in vista dell’emissione de 5-9 giugno – Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul titolo dedicato ai piccoli risparmiatori

Tutto pronto per il Btp Valore. In vista dell’emissione che partirà lunedì 5 giugno, il Tesoro ha completato l’iter preparatorio, rendendo noti i tassi cedolari minimi garantiti.

Btp Valore: ecco le cedole minime

Le cedole minime del Btp Valore saranno pari al 3,25% nei primi due anni, per poi salire al 4% nel terzo e nel quarto anno.

“Al termine del collocamento verranno annunciati i tassi cedolari definitivi che potranno essere confermati o rivisti, ma solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione”, fa sapere il Mef.

Ricordiamo inoltre che alla fine dei quattro anni, gli investitori retail che manterranno in portafoglio il titolo per l’intero periodo riceveranno anche un premio fedeltà pari allo 0,5% del capitale investito. Rispetto al Btp tradizionale di pari scadenza, che al momento rende intorno al 3,47%, il vantaggio è dunque palese.

Btp Valore, tutte le informazioni

La prima emissione del Btp Valore partirà lunedì 5 giugno e si concluderà venerdì 9 giugno, salvo chiusura anticipata (che comunque non potrà avvenire prima del 7 giugno). Il titolo avrà una durata di quattro anni e, come detto, è previsto un premio fedeltà dello 0,5% per i risparmiatori che lo deterranno fino alla scadenza.

Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005547390.

L’emissione è riservata agli investitori individuali e, come da tradizione in questi casi, il titolo verrà collocato alla pari (100), cioè allo stesso prezzo cui verrà rimborsato a scadenza. Il collocamento non prevede riparti né tetti all’investimento, che potrà partire da un minimo di 1.000 euro. Ai sottoscrittori non verranno applicate commissioni per acquisti effettuati nei giorni di collocamento, mentre sul rendimento del titolo si continuerà ad applicare l’usuale tassazione pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione come per gli altri Buoni del Tesoro Pluriennali.

