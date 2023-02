Btp Italia, dal 6 al 9 marzo nuova emissione: il titolo avrà scadenza 2028

Il nuovo Btp Italia avrà una durata di 5 anni e offrirà il consueto premio fedeltà pari all’8 per mille a chi lo acquista in asta e lo mantiene in portafoglio fino alla scadenza. Ecco i dettagli

Il Tesoro ritorna sul Btp Italia con una nuova emissione. A tre mesi dall’ultima edizione, il titolo di Stato indicizzato al tasso di inflazione nazionale pensato per il risparmiatore individuale sarà in offerta da lunedì 6 a giovedì 9 marzo 2023.

Il nuovo Btp Italia, le cui caratteristiche saranno in linea con le precedenti emissioni – riferisce una nota – avrà una durata di 5 anni, con scadenza al 14 marzo 2028, e offrirà il consueto premio fedeltà pari all’8 per mille per gli investitori retail che lo mantengono fino alla scadenza. Si accorcia la durata rispetto all’ultimo titolo emesso a novembre. In quell’occasione il Ministero dell’Economia e delle Finanze collocò il Btp Italia con scadenza a 6 anni e si è chiuso con richieste per quasi 12 miliardi di euro e con un tasso reale annuo pari all’1,60%.

Come funziona la nuova emissione Btp italia

Come di consueto, il titolo sarà collocato sul mercato in due fasi. I primi tre giorni, salvo chiusura anticipata, saranno riservati ai risparmiatori individuali e affini (il cosiddetto mercato retail), il 9 marzo sarà invece il turno degli investitori istituzionali. Il tasso reale annuo minimo garantito per questa nuova emissione sarà comunicato al pubblico venerdì 3 marzo.

La durata breve, e l’intervallo corto rispetto alla precedente emissione, si spiegano con uno scenario di mercato favorevole al titolo di Stato, per un’inflazione ancora in corsa che ne aumenta l’attrattività e un livello dei tassi non troppo penalizzante per i conti pubblici.

Il Btp Italia sarà acquistabile con i consueti meccanismi, presso l’istituto dove si ha un conto titoli, e senza costi di commissione.

Il collocamento avverrà sulla piattaforma elettronica MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) attraverso le seguenti banche dealers: Intesa Sanpaolo e Unicredit. Nei prossimi giorni saranno diffusi ulteriori dettagli.