Btp Futura, nuova emissione: 13 domande e risposte

Lunedì 9 novembre inizia un nuovo collocamento dei Btp Futura, i cui proventi saranno utilizzati per finanziare le spese dovute alla pandemia – Ecco cosa bisogna sapere prima di investire

Dopo quella dello scorso luglio, il ministero dell’Economia sta per lanciare una nuova emissione di Btp Futura. L’obiettivo di questo particolare tipo di buoni del Tesoro è finanziare le misure varate da Governo e Parlamento per mitigare l’impatto della pandemia: dal sostegno alle famiglie alla tutela del lavoro, passando per il rafforzamento del sistema sanitario e gli aiuti alle imprese.

Sulla base delle indicazioni arrivate da via XX Settembre, ecco una breve guida con tutto quello che c’è da sapere su questi nuovi titoli di Stato.

1) Quando si terrà la seconda emissione dei Btp Futura?

Da lunedì 9 novembre a venerdì 13 novembre.

2) È possibile una chiusura anticipata del collocamento?

Sì, ma non prima di mercoledì 11 novembre.

3) Quanto durano i Btp Futura?

La scadenza dei titoli è fra otto anni.

4) È previsto un premio fedeltà?

Sì. Chi acquista un Btp Futura all’emissione e lo tiene fino a scadenza ha diritto a un premio fedeltà pari all’1% del capitale investito, che potrà aumentare fino a un massimo del 3% dell’ammontare sottoscritto, a seconda dell’andamento del Pil italiano.

5) Come funzionano le cedole?

Si tratta di cedole nominali semestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo (il cosiddetto meccanismo step-up).

6) Quali sono i tassi minimi garantiti dei Btp Futura?

Lo schema è il seguente:

0,35% dal primo al terzo anno;

0,60% dal quarto al sesto anno;

1% dal settimo all’ottavo anno.

7) Cosa si sa sui tassi definitivi?

I tassi definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, ma il Tesoro precisa sin d’ora che quello dei primi tre anni rimarrà inchiodato allo 0,35%: solo gli altri potranno essere rivisti al rialzo, se le condizioni di mercato lo permetteranno.

8) Sono previste commissioni d’acquisto?

No.

9) A quanto ammonta la tassazione sul rendimento?

Come tutti i buoni del Tesoro pluriennali, il Btp Futura gode di un’aliquota agevolata del 12,5%, oltre che dell’esenzione dalle imposte di successione.

10) Come funzionerà il collocamento Btp Futura?

Il titolo sarà collocato attraverso la piattaforma elettronica Mot di Borsa Italiana tramite due banche, Intesa Sanpaolo e Unicredit. Non sono previsti riparti né limiti di richieste, per cui tutti gli ordini saranno soddisfatti almeno fino all’11 novembre, primo giorno in cui il Tesoro potrebbe decidere d’interrompere il collocamento.

11) Come e dove si possono acquistare i Btp Futura?

Le opzioni sono diverse:

allo sportello della banca;

in un ufficio postale;

tramite home-banking;

mediante “nuove modalità di prenotazione offerte dagli istituti bancari – scrive ancora il ministero – per tenere conto della particolare situazione determinata dalle misure di contenimento di questi mesi”.

12) Quali documenti conviene consultare prima dell’investimento?

Sul sito del Tesoro è stata pubblicata la scheda informativa, oltre a una pagina di Faq.

13) A chi posso rivolgermi se ho delle domande?

È attiva una casella di posta elettronica dedicata (btpfutura@mef.gov.it), disponibile fino alla data di regolamento del titolo (17 novembre 2020).