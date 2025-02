British Petrol balza in Borsa: il fondo Elliott la considera sottovalutata e acquista una quota “significativa”

Le azioni della compagnia petrolifera BP sono salite oltre il 7%, al livello più alto da agosto, dopo che Reuters ha riferito che il fondo Elliott Management ha acquistato una quota “significativa” della società

Le azioni della compagnia petrolifera BP sono salite stamane anche oltre il 7% sulla piazza londinese, raggiungendo il livello più alto da agosto, dopo che Reuters ha riferito che il fondo Elliott Management ha acquistato una quota “significativa” della società. Le azioni sono salite fino a 464,75 sterline alle prime battute, per poi ridiscendere leggermente e in tarda mattinata quotano 460, 4 sterline mantenendo un rialzo del 6,27% e sulla buona strada per il loro più grande guadagno giornaliero da febbraio 2023.

Il fondo statunitense Elliott ritiene che BP sia sottovalutata: ha una capitalizzazione di mercato di circa 69 miliardi di sterline (85,62 miliardi di dollari), meno della metà del valore della rivale Shell di circa 161 miliardi di sterline, secondo i dati LSEG. L’anno scorso le azioni BP sono scese di quasi il 16% rispetto alle altre grandi aziende energetiche come Shell che è scesa di quasi il 4%, ed ExxonMobil che è aumentata dell’8%.

Il nuovo Ceo cerca di invertire la rotta rispetto al predecessore

Il CEO di BP, Murray Auchincloss, ha cercato di ripristinare la fiducia degli investitori nella strategia dell’azienda, dopo le improvvise dimissioni del suo predecessore Bernard Looney nel settembre 2023 e ha già adottato misure importanti per invertirne la strategia. All’inizio di questa settimana, BP ha dichiarato che intende vendere un sito di raffinazione in Germania, mentre prosegue con i piani di riduzione dei costi aziendali di almeno 2 miliardi di dollari entro la fine del 2026. A gennaio, la società ha anche dichiarato che taglierà oltre il 5% della sua forza lavoro globale.

Auchincloss, entrato in carica un anno fa, illustrerà la sua nuova strategia in un investor day il 26 febbraio, mentre i dati del quarto trimestre e dell’intero anno di Bp verranno pubblicati domani 11 febbraio. Il produttore di petrolio britannico ha avvertito che un calo nei margini di raffinazione e l’impatto delle attività di ristrutturazione e manutenzione potrebbero comportare una diminuzione degli utili fino a 300 milioni di dollari su base trimestrale. A gennaio, altre raffinerie globali hanno manifestato scarso ottimismo riguardo a un miglioramento dei profitti a breve termine, dopo un calo dei margini di profitto sulla produzione di carburante.