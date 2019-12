Brexit: passaporto e visto per sbarcare nel Regno Unito

Boris Johnson propone una stretta sui turisti Ue che dopo la Brexit andranno in Gran Bretagna – Stop a carte d’identità e accesso libero, serviranno passaporto e visto

In vista della Brexit, una nuova proposta di legge del partito di Boris Johnson, potrebbe ridurre radicalmente i diritti dei residenti comunitari che vanno in Gran Bretagna. In futuro, per poter entrare nel Paese della Regina Elisabetta, bisognerà munirsi di passaporto e visto elettronico, come per gli Usa e l’Australia.

In caso di vittoria da parte dei conservatori di Johnson nelle prossime elezioni, le regole per entrare in Inghilterra diventeranno stringenti per tutti i turisti, compresi quelli europei. Se una volta era possibile recarsi nel Regno Unito senza autorizzazione, muniti solamente di carta d’identità e bagaglio, dal 2020 potrebbe essere necessario non solo il passaporto, ma anche l’autorizzazione online, richiesta almeno tre giorni prima della partenza. Il ministro dell’Interno, Priti Patel, ha spiegato che queste misure sono necessarie per l’individuazione delle persone che costituiscono un pericolo. Inoltre, ha anche criticato le carte d’identità, soprattutto quelle italiane e greche, considerate facilmente falsificabili.

Attraverso le nuove regole i conservatori vogliono ridurre e controllare l’immigrazione sul suolo britannico, introducendo norme molto più restrittive: verrà negato l’accesso a tutti coloro che presentano precedenti penali, e verranno conteggiati tutti gli arrivi e le partenze dal Paese, in modo da evitare soste maggiori ai tre mesi concessi con il visto turistico. Tutti coloro che, invece, vorranno sostare per un periodo maggiore, dovranno richiedere un visto lavorativo.

Tuttavia, il piano presentato dal Primo Ministro Johnson diverrà operativo dal 31 gennaio 2020 solamente in caso di vittoria da parte del partito conservatore alle elezioni che si terranno il 12 dicembre e, ovviamente, di fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione Europea.