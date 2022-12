Brett Crawford da Phillips: 3 lavori in attesa di superare la stima pre-vendita

Phillips presenta UNTAPP3D FUTURE a Singapore, una mostra pop-up di opere dell’artista Brett Crawford, residente nella California meridionale. La mostra, che si svolgerà l’11 gennaio 2023 al Mandala Club, coinciderà con il debutto di ART SG, la più grande fiera d’arte del sud-est asiatico

Brett Crawford è un artista multidisciplinare le cui opere spaziano tra pittura, scultura, design e murales di strada; ogni suo lavoro è uno scambio culturale tra arte, moda e cultura di strada. Giocando con immagini fiabesche e ambientazioni surreali, le tele di Crawford sono popolate di riferimenti pop e icone contemporanee che spingono lo spettatore a cercare storie nascoste all’interno.

La mostra: 11 Gennaio 2023 al Mandala Club di Singapore

Sandy Ma, International Specialist, Phillips, ha dichiarato: “Siamo lieti di presentare una serie di straordinari lavori realizzati da Brett Crawford appositamente per lo spettacolo pop-up a Singapore che coincide con l’attesissima edizione di ART SG. Dopo il successo delle mostre temporanee organizzate da Phillips a Taipei, Shanghai, Jakarta e Seoul negli ultimi quattro anni, siamo entusiasti di portare un progetto vivace e accattivante in un’altra importante città asiatica, mettendo in luce la sua scena artistica in crescita. Crawford ha recentemente segnato il suo debutto all’asta nell’asta autunnale di Hong Kong di Phillips con 3MO SUPPORT che ha acceso le offerte competitive e venduto per oltre HK $ 2 milioni / US $ 258.451, 2,5 volte la stima massima di pre-vendita. Non vediamo l’ora di presentare le opere di questo artista dai molti talenti a un nuovo pubblico a Singapore e nel sud-est asiatico“.

Le 3 opere: 3DIFY, EMPATH3TIC, R3ALITY 2022

Brett Crawford, ha dichiarato: “… Voglio essere ricordato per il lavoro comunitario che svolgo, l’arte che realizzo e la vita delle persone con cui mi connetto. Sono molto legato all’idea della ricerca di Pinocchio per essere un bambino vero. Ho creato una nuova storia di formazione su Pinocchio. Mi chiedevo cosa fosse successo a quel ragazzino coraggioso, e così ho creato una storia su di lui da giovane adulto, sui 20 o 30 anni con una moglie e 3 figli. Non vedo l’ora di iniziare il 2023 incontrando collezionisti e amanti dell’arte di tutta l’Asia durante la Singapore Art Week“.

Crawford (profilo Instagram) ha vissuto un’infanzia e un’età adulta difficili, ma ha completato la svolta della sua vita verso la sua carriera artistica ormai alle stelle. Le sue opere rendono omaggio a una pletora di cultura pop e icone contemporanee da Pinocchio alle sneaker Nike. La mostra include 3DIFY, una grafite e acrilico su carta che mostra un mentore che insegna a uno studente come essere un essere umano gentile, onesto e laborioso;, una grafite, acrilico e foglia d’oro su carta con il messaggio sull’apertura del nostro cuore per comprendere i sentimenti delle altre persone; e BEN3VOLENT, una scultura in legno a grandezza naturale di un ragazzo che offre il suo cuore, un autoritratto dell’artista che si offre al suo pubblico con amore.

FUTURO UNTAPP3D Phillips Singapore – 11 gennaio 2023, 12:00-18:00 (ora di Singapore)