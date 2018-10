Brasile, elezioni: Bolsonaro vince il primo round

Come era nelle previsioni, il candidato della destra ha vinto il primo round delle elezioni presidenziali brasiliane: Bolsonaro ha raccolto il 46,2% dei consensi contro il 28,9 di Haddad (il delfino di Lula) ma i veri giochi si faranno al ballottaggio del 28 ottobre

Anche in Brasile si afferma la destra populista. Al primo turno delle presidenziali, con il 98,75% dei voti scrutinati, Jair Bolsonaro si è aggiudicato il 46,27% delle preferenze, mancando per meno del 4% l’elezione diretta. Il Paese dovrà quindi tornare alle urne il 28 ottobre per il ballottaggio, in cui al candidato di estrema destra sarà contrapposto Fernando Haddad, esponente del Partito dei Lavoratori (Pt) e delfino di Lula, che alla prima tornata non è andato oltre il 28,95%.

Bolsonaro ha ottenuto un risultato superiore alle attese: gli ultimi sondaggi sulle intenzioni di voto gli attribuivano al massimo poco più del 40%.

Tuttavia, come fa notare il professor Giulio Sapelli in un’intervista a FIRSTonline, alla fine potrebbe comunque spuntarla Haddad, “perché la sinistra brasiliana è molto frammentata ma troverà convergenze al secondo turno. A lui andranno ad esempio i voti di Marina Silva e Ciro Gomes, outsider del voto di domenica ma che difficilmente accederanno al ballottaggio. Bolsonaro invece ha un bacino meno ampio a cui attingere: al secondo turno non recupererà molti voti in più di quelli del suo elettorato”.