Bot, nuovo record. Borse cinesi ai massimi, battaglia in Usa

Nuovo record storico per il Bot a sei mesi – Colpo di scena nel Senato Usa: salta l’assegno straordinario anti-pandemia e Trump s’infuria – Tutte in rialzo le Borse cinesi

Le sale cinematografiche Usa sono ancora in parte chiuse, ma a garantire lo spettacolo è in questi giorni la politica, agitata dalle ultime sortite di Donald Trump. Tra ieri sera e stanotte è successo di tutto a Washington. Al Senato, lo speaker dei repubblicani McConnel ha fatto saltare il piano di incremento dell’assegno straordinario da mandare a una larga parte dei cittadini degli Stati Uniti. Il testo messo in votazione conteneva sia l’aumento a 2mila dollari della gratifica, ma anche due provvedimenti invisi ai Dem, che infatti si sono opposti. Lo stop ha fatto infuriare Donald Trump, che, sostenuto anche da una parte del partito di maggioranza al Senato, si è scagliato su Twitter contro McConnell. Con il leader del partito c’è una parte importante dei senatori, tutti quelli preoccupati dal costo supplementare, pari a 464 miliardi.

Wall Street ha pagato l’incertezza: Dow Jones e S&P -0,22%. Nasdaq -0,38%. Frena anche il Russell 2000 (-1,85%). L’indice delle pmi ha accusato la perdita più pesante del mese. Il future dell’indice S&P500 di Wall Street è in rialzo dello 0,3%.

I listini di Shanghai e Shenzen guadagnano l’1% a 5.095 punti, livello che non si vedeva da metà 2015. Salgono stamattina soprattutto i tecnologici, ma si mettono in luce un po’ tutti i settori: tra questi, c’è quello che include le società impegnate sul fronte della protezione ambientale.

Sichuan Yahua è in rialzo del 2% dopo aver annunciato la firma di un contratto di fornitura quadriennale di idrossido di litio a Tesla, la quale lo impiegherà per costruire le batterie da montare sulle automobili assemblate nel suo impianto di Shanghai.

L’indice Hang Seng di Hong Kong è in rialzo dell’1,5%, anche per effetto del +6% di Alibaba. L’indice Kospi di Seul guadagna l’1,5%. È stato presentato stanotte l’accordo da quasi dieci miliardi di dollari siglato dieci giorni fa tra la coreana LG Group e l’Indonesia, per investimenti nella catena produttiva dell’auto elettrica.

Il dollar index, il principale indicatore della forza della valuta degli Stati Uniti, scende sui minimi da inizio 2018. Quarto giorno consecutivo di apprezzamento dell’euro, a 1,228 su dollaro. L’oro sale a 1.882 dollari l’oncia, +0,3%. Petrolio Brent a 51,3 dollari il barile, in rialzo dello 0,4%.

AVANZA LA DISTRIBUZIONE DEI VACCINI

I futures segnalano stamane una partenza positiva per le Borse europee. Prende velocità la distribuzione dei vaccini, anche se l’andamento dei contagi non rallenta.

Gli italiani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino sono 8.361. Questo significa che è stato somministrato l’86% delle 9.750 dosi a disposizione. Nella tarda serata di ieri sei aerei hanno consegnato le 470 mila dosi del vaccino BioNTech/Pfizer destinate all’Italia per questa settimana. In mattinata le dosi saranno distribuite nei 203 siti di somministrazione nelle varie regioni.

EUROPA PIATTA, LONDRA FA FESTA

Londra, ferma lunedì per il Boxing Day, ha celebrato l’accordo sulla Brexit con ventiquattr’ore di ritardo sui listini del vecchio Continente, già sintonizzati sulle feste per la fine di un anno che sarà difficile dimenticare. Oggi il Parlamento britannico sarà chiamato a votare sull’accordo. Anche i conservatori euroscettici hanno confermato che voteranno a favore.

MILANO -0,1%. OGGI IL SENATO APPROVA LA MANOVRA

A Piazza Affari l’indice FtseMib ha chiuso in leggero calo (-0,13%, a 22.259 punti base), al termine di una seduta con volumi al lumicino, dopo essersi spinto in avvio sui massimi da febbraio. È previsto per oggi il voto del Senato sulla legge di bilancio, già approvata alla Camera. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, terrà questa mattina alle 11 la conferenza stampa di fine anno.

Pochi spunti anche sugli altri mercati: in rosso Francoforte (-0,15%). Brilla Sap dopo la notizia della prossima quotazione a New York della controllata Qualtrics. In verde Parigi (+0,42%) e Madrid (+0,18%), pur senza particolari spunti degni di nota.

La Borsa più brillante è quella di Londra, dove il Ftse 100 ha guadagnato quasi il 2%.

AVANZA ASTRAZENECA, MA IL SUO VACCINO È IN RITARDO

AstraZeneca guadagna il 4,5% sulla notizia che il governo britannico dovrebbe approvare il vaccino contro il Covid-19 per l’uso di emergenza entro pochi giorni. Ma il vicedirettore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco, Noel Wathion, ha detto che è “improbabile” che l’Ema approvi il vaccino entro gennaio.

NUOVO RECORD STORICO PER IL BOT SEMESTRALE

L’obbligazionario italiano ha chiuso la seduta in calo marginale, in un mercato dai volumi sottili. Il rendimento del Bot semestrale è sceso a -0,52%, toccando un nuovo minimo storico nell’asta, la prima con valuta 2021. La forbice tra i tassi Btp e Bund sul tratto a 10 anni si è attestata a 110,5 punti base dai 109 dell’avvio. Il tasso del decennale è a 0,52% da 0,51% dell’ultima chiusura.

RIMBALZA ATLANTIA: CONTINUA LA TRATTATIVA CON CDP

Il miglior titolo del Ftse Mib è stato Atlantia (+2,54%), dopo che il Cda ha giudicato ieri sera l’offerta su Autostrade per l’Italia inferiore alle attese. Il consiglio ha tuttavia confermato la propria disponibilità a valutare un’eventuale offerta vincolante.

FERRARI RECORD SPINTA DALLA BREXIT

Corre Ferrari (+1,07%). Il titolo ha aggiornato il massimo storico, superando quota 190 euro, per poi chiudere le contrattazioni a quota 189,05 euro. La casa di Maranello è uno dei titoli del Ftse Mib che trae maggior beneficio dalla soft Brexit: la Rossa realizza circa il 13% dei ricavi nel Regno Unito.

FCA, 2 MILIARDI PER L’ELETTRICO IN POLONIA

Fca investirà due miliardi di euro nel suo stabilimento a Tychy, in Polonia, per costruire auto ibride ed elettriche a marchio Jeep, Fiat e Alfa Romeo. In calo invece gli altri industriali: Pirelli -1,22%, Stm -0,9%.

Male anche Cnh Industrial (-0,9%): Banca Akros mantiene il giudizio buy e il target price a 12,50 euro. Per il 2020, gli analisti prevedono per il gruppo industriale italo-statunitense vendite pari a 23,256 miliardi di dollari, a fronte di un valore di 26,149 miliardi nel 2019.

Brilla il lusso: Ferragamo +3,7%, Tods’ e Moncler +1,15%, Campari +1,25%.

UN TRENO A IDROGENO NEI PROGRAMMI DI A2A E SNAM

A2A (+1%) e Snam hanno firmato insieme a Ferrovie Nord Milano un memorandum d’intesa per dare ulteriore impulso allo sviluppo della mobilità a idrogeno verde in Lombardia. L’accordo è finalizzato a studiare modalità di fornitura e rifornimento di idrogeno da fonti rinnovabili e dal recupero di materia per alimentare i nuovi treni della linea Brescia-Iseo-Edolo.

MPS -0,1%, NUOVI PARAMETRI PATRIMONALI DALLA BCE

Deboli le banche: Intesa e Unicredit -0,4%. Mps (-0,1%) ha ricevuto la decisione della Bce riguardante i requisiti patrimoniali da soddisfare a partire dal primo gennaio 2021.

FINCANTIERI: A RISCHIO LO SBARCO IN FRANCIA

Fincantieri -0,64%. L’acquisto dei cantieri navali francesi Chantiers de l’Atlantique (ex Stx) rischia di non concludersi. In base al contratto, l’operazione deve essere finalizzata entro il 31 dicembre, ma non è ancora terminata la valutazione dell’Antitrust europeo.

Tra i titoli minori svetta ancora Beghelli (+5,6%).