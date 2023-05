Borse ultime notizie: tonfo di BT, prevede 55.000 esuberi per l’intelligenza artificiale ma Borse in rialzo e Dax ai massimi

L’intelligenza artificiale minaccia 55 mila esuberi al colosso tlc inglese, BT. Ma il Toro avanza: tutte positive le Borse europee, Saipem brilla e Deutsche Bank paga 75 milioni per gli scandali sessuali di Epstein

La notizia shock arriva da Londra: precipita BT group -8% dopo aver annunciato utili deludenti ma, soprattutto, a fronte della previsione di giganteschi tagli della forza lavoro: nel 2030 l’ex incumbent occuperà 55 mila persone in meno (compresi i 30 mila addetti dell’indotto). Il più grande fornitore britannico di banda larga e telefonia mobile ridurrà di oltre il 40% la sua forza lavoro, una volta che avrà completato la costruzione della rete a fibra ottica. Una svolta che fa il paio con l’annuncio nei giorni scorsi dei tagli in Vodafone (-11 mila posti) alla ricerca di una maggior redditività per gli azionisti.

Borse ultime notizie: BT shock svela i piani sull’intelligenza artificiale

Bt, in particolare, punta a recuperare terreno grazie alla crescita di Open Reach, la società interamente controllata da BT che gestisce cavi telefonici, condotti, armadi e centralini che collegano quasi tutte le case e le aziende nel Regno Unito alla rete telefonica e a banda larga nazionale. Sarà questa attività a compensare il declino di altre unità a più alta intensità occupazionale. Un ruolo chiave, in materia, sarà affidato allo sviluppo di nuovi servizi in scia all’evoluzione dell’Intelligenza Artificiale, sempre più al centro delle attenzioni dei mercati (Nvidia, produttrice dei chips per Open Ai sale del 100% da inizio anno), ma anche delle preoccupazioni di regolatori e scienziati, preoccupati dal pericolo delle fake news.

L’intelligenza artificiale fa un brutto scherzo all’Irish Times

In materia merita riflettere sull’infortunio comico ( ma non troppo) occorso all’Irish Times, il principale quotidiano di Dublino. Il 4 maggio scorso arriva alla rubrica delle opinioni del giornale un lungo intervento di Adriana Acosta Cortez, che si presenta come un’immigrata dall’Ecuador da otto anni. La signora si scaglia contro la moda delle creme autoabbronzanti assai diffuso nell’isola per un “feticcio culturale” ma ad alto rischio per gli effetti sulla pelle. L’intervento è giudicato meritevole di pubblicazione, purché accompagnato da una foto e da una breve biografia dell’autrice che, puntualmente, recapita al giornale ritratto scritto e la propria immagine.

L’intervento della signora Adriana, una volta pubblicato, suscita un ampio dibattito tra le lettrici . Un paio di radio locali si rivolgono al quotidiano per avere l’indirizzo della signora Acosta. Sorpresa. Il numero da lei allegato si rivela essere quello di … un clown. Sì, proprio quello di uno di più famosi protagonisti del circo. E dopo un’imbarazzata indagine, il quotidiano è stato costretto a confessare che la signora Adriana non esiste e che l’articolo era il frutto di una collezione di richieste a ChatGpt, l’intelligenza artificiale disponibile su Bing, il motore di ricerca Microsoft. Uno scherzo inquietante, non c’è che dire.

Ma le Borse europee sono tutte in rialzo. Corre Francoforte

Intanto oggi mezza Europa, Francia e Germania comprese, celebra la festa dell’Ascensione. In Italia è un giorno lavorativo come un altro, cosa che non impedisce a Piazza Affari di mettersi in scia agli altri mercati con un convincente rialzo superiore all’1%, grazie allo strappo di Saipem +3,5% dopo aver raccolto nuovi contratti per 850 milioni di dollari ed il rimbalzo delle banche. Gli altri listini, nonostante la vacanza, ne approfittano per accelerare nel solco di Wall Street. In particolare accelera la Borsa tedesca. Il Dax di Francoforte +1,50% tocca i massimi dal gennaio 2022. Volkswagen avanza del 2,33% grazie ai piani della casa automobilistica di rinnovare il marchio principale risanando i ritardi accumulati nel software. Torna in terreno positivo Deutsche Bank +0,25% dopo che l’istituto di credito ha accettato di pagare 75 milioni di dollari per risolvere una causa intentata da alcune donne che affermano di essere state abusate sessualmente dal defunto finanziere Jeffrey Epstein e che accusano la banca tedesca di averne favorito lo sfruttamento sessuale. E questa non è una fake news.