Borse ultime notizie: Piazza Affari va in orbita. Moncler, Stm e Stellantis trascinano l’indice al top da 15 anni

La Borsa di Milano corre oltre quota 29.000 e anticipa decisioni soft della Bce. Trimestrali record, su anche Enel e Hera. Rimbalza il lusso a Parigi. Attesa positiva Wall Street spinta da Meta

Le Borse europee scommettono che Christine Lagarde, pur confermando lo scontato aumento dei tassi di un quarto di punto, lanci segnali “soft” nella conferenza stampa post-riunione della Bce, anticipando una possibile pausa della stretta in occasione della riunione di settembre. Si spiega così l’euforia delle piazze finanziarie europee a partire da Milano che anche oggi stupisce grazie a trimestrali super. Ecco le ultime notizie dalle Borse.

Piazza Affari stupisce e anticipa una Bce soft

Piazza Affari + 1,3% sale sulla spinta di Moncler + 4,6%, ieri penalizzata dai dati deludenti in arrivo dalle maison del lusso francese. Al contrario, oggi la corsa del listino italiano accelera grazie a due jv d’eccezione italo-francese. A contendere la palma di miglior titolo è infatti Stm +4,5% dopo gli ottimi risultati del trimestre (fatturato oltre un miliardi per la prima volta) diramati dal quartier generale di Ginevra (terreno neutro per il gruppo controllato dal Tesoro italiano e da quello di Parigi) del colosso dei chips tra i leader nelle forniture per l’auto. Segue a ruota Stellantis +3,5% trainata all’insù sia dai conti che dalla firma di un’alleanza a sei per la creazione di 30 mila punti ricarica in Usa.

Grazie alla spinta di queste blue chips nonché di Enel ed Hera la Borsa italiana consolida il rialzo di un anno d’oro: l’indice principale schizza attorno a 29.300 punti, al top da 15 anni. In evidenza anche alcune medium cap industriali: salgono oltre il 2% De Longhi, Buzzi, Ferragamo e Mfe. Continua invece la discesa di Campari -1,1%, rirolo difensivo per eccellenza.

Borse europee: risale il Dax, rimbalza il lusso a Parigi

Altrove, risale il tedesco Dax +0,5%: Il sentiment dei consumatori tedeschi dovrebbe stabilizzarsi ad agosto, dopo un leggero calo a luglio, poiché le speranze delle famiglie su un calo dell’inflazione hanno portato ad aspettative sul reddito significativamente migliori. È quanto emerge da un sondaggio dell’istituto GfK. In forte calo Volkswagen -4,25%, dopo i conti. Rimbalza il lusso a Parigi.

Poco mosso il mercato obbligazionario in attesa della BCE. Treasury Note a dieci anni a 3,88%. BTP 4,08%.

Euro dollaro stamattina a 1,109, da 1,105 di ieri.

Gli ottimi risultati di Meta +5% nel dopo Borsa di ieri sera dovrebbe favorire una partenza lanciata di Wall Street.