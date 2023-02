BORSE ULTIME NOTIZIE: Piazza Affari la migliore, corrono le banche. Inflazione in calo in Italia e in Europa

Milano è la migliore tra le Borse europee in attesa della Fed. Prosegue l’effetto Unicredit sulle banche. Si rafforza l’euro. Spread stabile

Borse ultime notizie positive a Milano e in Europa. Il Ftse Mib prosegue con i rialzi anche oggi mercoledì primo febbraio dopo aver chiuso un gennaio memorabile che ha registrato un progresso del 10%. Piazza Affari è la migliore tra i listini europei e tutti attendono le decisioni della Fed per capire meglio quali orientamenti seguirà la banca centrale Usa nei prossimi mesi. A dare slancio alla Borsa di Milano sono le banche in evidenza mentre i dati sull’inflazione, pure positivi, sono stati accolti con la consapevolezza che la Bce aumenterà in ogni caso i tassi. L’inflazione in Italia scende a +10,1% in dicembre e rallenta all’8,5% nell’Eurozona a 20 (E20). È comunque una decisa frenata rispetto al +11,6% del mese di dicembre.

Borse ultime notizie: banche in prima fila

A Milano prosegue il rally di Unicredit (+1,6%) ma sale anche Intesa Sanpaolo (+2.01%) in vista dei conti che saranno presentati venerdì 3 febbraio. Guida i rialzi Bper Banca (+3,66%) ma salgono anche Unipol (2,85%), Generali (+1,4%), Mediobanca (+1,02%), Banco Bpm (+1,09%).

Al di fuori del Ftse Mib sotto i riflettori Ovs +16,2% grazie a numeri sopra le attese, previsioni incoraggianti per il 2023 e allo stop alle trattative per l’acquisto di Coin. Martedì 31 gennaio a mercati chiusi Ovs ha detto che le vendite nel 2022 hanno superato quota 1,5 miliardi grazie al contributo del quarto trimestre per 420 milioni (+11%). «I commenti su risultati 2022 e l’outlook 2023, uniti alla decisione su Coin, sono di supporto per il titolo», dicono gli analisti di Equita che hanno un giudizio hold sul titolo con target price migliorato a 3 euro.

In Europa sono stabili gli altri listini: Parigi +0,19%, Londra +0,2%, Francoforte +0,25%.

Mercati: petrolio stabile, si rafforza l’euro, spread fermo

Petrolio: sale il Brent a 85,84 dollari (+0,46%) , il Wti Usa è in rialzo dello 0,77% a 79,48 dollari. In calo dell’1,3% a 56,6 euro per MegaWattora il prezzo del gas naturale ad Amsterdam.

Sul mercato valutario, l‘euro è in rafforzamento a 1,0881 dollari da 1,0850 martedì in chiusura.

Sostanzialmente stabile lo spread Btp-Bund che ruota intorno a 185 punti base dai 186 punti base della chiusura di martedì.