BORSE ULTIME NOTIZIE: continua il rally. A piazza Affari strappano Tim e Mps, ma l’oscar tocca a Saes Getters

Prosegue il ciclo favorevole sui mercati europei. Giornata positiva per la scuderia Exor, Ferrari mette il turbo. Future Wall Street in rialzo

La Cina riaccende i motori. I mercati finanziari, nonostante i segnali di recessione (vedi i tagli di Goldman Sachs) ingranano la quinta. A favorire l’ottimismo è la tenuta dell’attività industriale europea, confermata stamane dal miglioramento della produzione tedesca, e la prospettiva di una frenata delle pressioni sui prezzi. L’Europa ha messo a segno la scorsa settimana la miglior performance da nove mesi: la tendenza prosegue oggi con l’eccezione di Madrid e Londra. Migliora (ma non troppo) anche il morale degli investitori.

Borse ultime notizie: Piazza Affari +0,55%

Piazza Affari avanza dello 0,55% oltre quota 25.2300 in linea con Francoforte. Diversi gli spunti rialzisti nel listino italiano. Innanzitutto prende il largo Telecom Italia + 4,67 poco sotto 0,25 euro. Il titolo corre in attesa delle decisioni che saranno adottate per portare NetCo, la società che controlla la rete e Sparkle, sotto il cappello statale. Dallo scorso 16 dicembre le azioni hanno registrato un rialzo quasi continuo, tanto da vantare un guadagno complessivo del 19,5%. Il fondo infrastrutturale Macquarie, che è socio di Cassa depositi e prestiti in Open Fiber, è favorevole al piano del governo per la creazione di una rete tlc nazionale e sta lavorando al progetto con le parti interessate.

Giornata positiva per la scuderia Exor. Ingrana il turbo Ferrari + 2,9% dopo che Citi ha alzato la raccomandazione a “Neutral” da “Sell”. Sale Iveco +2.6%, impegnata nei colloqui per il contratto di lavoro in Usa. Avanza pure Stellantis +0,8%. La casa ha annunciato un accordo con Element 25 per la fornitura a Stellantis di solfato di manganese monoidrato ad alta purezza per batterie da utilizzare nei pacchi batteria dei veicoli elettrici (EV). L’intesa quinquennale prevede che le spedizioni inizino nel 2026, un volume totale di 45 chilotoni e opzioni per estendere il termine di fornitura e i volumi.

Infine Juventus +0,38%. Il Sole 24 ore ipotizza una scissione della quota di Andrea Agnelli in Exor (poco più dell’11%).

Vola Banca Monte Paschi +10% a 2,196 euro dopo più sospensioni. L’ad Luigi Lovaglio ha sostenuto che il processo di consolidamento del settore dovrà necessariamente coinvolgere la banca senese. Più tranquillo l’andamento degli altri titoli: Unicredit +0,8%m Intesa piatta. Bper avanza dell’1% circa.

Infine, il colpo da Guinness dei primati nezzo a segno da Saes Getters +35% dopo la cessione del business del Nitinol e, in particolare, delle società controllate statunitensi Memry Corporation e Saes Smart Materials alla società Usa Resonetics per un prezzo di 900 milioni di dollari.

Borse ultime notizie: Jefferies promuove Stm

Completano il quadro l’avanzata di Stm +1.65% su cui Jefferies Financial Group ha confermato il target a 24 euro. Corrono i petroliferi: Saras +3,2% sull’onda dell’aumento dei margini di raffinazione.

Perdono colpi Erg -2,2% e Generali -1,5% su Morgan Stanley taglia il giudizio a Underweight. Enel -1,1%.

Borse ultime notizie: Btp, spread, dollaro e Wall Street

Avanza il Btp a 4,27%, +7 punti base. Bund a 2,24%, +4 punti base. Spread a 201 punto.



Euro in rialzo dello 0,3% a 1,067, all’incirca sui livelli di maggio.

I future segnalano che anche a Wall Street la propensione al rischio dovrebbe restare alta.

Il dollaro si indebolisce su euro, in previsione di una prossima pausa nel rialzo dei tassi negli Stati Uniti. Qualche commento sul tema potrebbe arrivare domani mattina da Jerome Powell, in trasferta a Stoccolma.