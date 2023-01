Saes Getters cede le controllate statunitensi Memry Corporation e Saes Smart per 900 milioni di dollari

La società ha sottoscritto un accordo vincolante con la statunitense Resonetics per cedere l’intero business legato alla lavorazione e alle applicazioni della lega nichel/titanio

La liquidità permetterà al gruppo di sviluppare il piano industriale. Il titolo vola in borsa.

Il gruppo Saes Getters riduce la sua presenza nel settore del Nitinol, lega di nichel e titanio particolarmente elastica, adatta a vari settori tra cui il medicale, e cede le società controllate statunitensi Memry Corporation e Saes Smart Materials, specialiste del settore per quasi un miliardo di dollari alla statunitense Resonetics. Il titolo in borsa in apertura non è riuscito a far prezzo per eccesso di rialzo. In tarda mattinata quota 30,35 euro in rialzo del 28,87 %.

La liquidità finanzierà la crescita e la distribuzione agli stakeholders

Il prezzo di cessione pattuito di 900 milioni di dollari (importo cash/debt free), corrisponde a circa 17 volte l’EBITDA adjusted relativo al perimetro di cessione nel periodo 1 ottobre 2021-30 settembre 2022. Tale somma sarà corrisposta per cassa, in un’unica soluzione, alla data del closing, atteso entro quest’anno.

L’apporto di liquidità garantito dall’operazione “permetterà al gruppo italiano di finanziare un piano industriale orientato alla crescita, sia organica che per linee esterne” dice un comunicato della società. “Il focus è sulle aree del packaging avanzato e sui nuovi materiali funzionali”. Parte delle risorse saranno “anche redistribuite come ritorno per gli stakeholders”. Il prezzo finale sarà soggetto a possibili aggiustamenti, secondo un meccanismo di calcolo legato ai valori effettivi di working capital e posizione finanziaria netta delle società oggetto di cessione alla data del closing, dice la società.

Il perimetro della cessione del business è localizzato interamente negli Usa

Il perimetro della cessione comprende l’intero processo di produzione di Saes nel mercato del Notinol, integrato verticalmente (dalla fusione della lega di Nitinol fino alla produzione di componenti) e localizzato interamente negli USA.

La società sottolinea che resta esclusa dal perimetro della cessione l’attività del Gruppo nel settore delle leghe a memoria di forma per applicazioni industriali (Business SMA Materials, all’interno della Divisione Saes Industrial) che non viene condotta dalle due partecipate USA oggetto di cessione e che continuerà a essere gestita da Saes. A tal fine, sarà sottoscritto uno specifico contratto di fornitura da parte di Resonetics a Saes della materia prima in Nitinol necessaria al Gruppo per continuare il proprio business SMA industriale. Resta inoltre escluso dal perimetro della cessione il business medicale del Gruppo che utilizza fili educati in Nitinol e attuatori termostatici a base di Nitinol (già classificato nel Business SMA Materials, all’interno della Divisione Saes Industrial). Obiettivo è che le due società USA oggetto di cessione abbiano una posizione finanziaria netta prossima allo zero alla data di closing.

Nell’operazione, Saes Getters è seguita da Lazard. in qualità di financial advisor, mentre Resonetics è seguita da Mediobanca. Per Saes, consulenti legali sono Nixon Peabody, per le tematiche di diritto americano, e Fieldfisher – ufficio di Milano, per le tematiche di diritto italiano, mentre i consulenti fiscali sono lo Studio Maisto e Associati, per le tematiche fiscali italiane, e Plante Moran per le tematiche fiscali americane.