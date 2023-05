Condividi Twitter

Twitter Facebook

Facebook LinkedIn

LinkedIn Stampa

Stampa Email

BORSE ULTIME NOTIZIE: avanza il rosso. Piazza Affari punisce i conti di Leonardo e Maire Tecnimont

Il tonfo di PacWest e l’attesa per le decisioni Bce deprimono le Borse europee. Enel in calo dopo i conti e i contrasti sulle nomine. A Milano Eni e Saipem guidano i rialzi in scia al balzo del petrolio.

Piazza Affari danza il ballo dell’Orso in attesa delle parole di madame Lagarde, presidente della Bce. Fuor di metafora, le ultime notizie dalle Borse indicano che i listini hanno imboccato la via del ribasso sotto la pressione delle notizie ben poco confortanti sulla crisi delle banche regionali Usa, il cuore del finanziamento dell’economia a stelle e strisce: PacWest, banca di Los Angeles, sta perdendo il 50% del valore nel pre Borsa. Borse in rosso dopo il crack Natwest e in attesa Bce Gli operatori non si fanno troppe illusioni sui messaggi in arrivo nel pomeriggio dalla Bce a Francoforte sia sul fronte dei tassi che delle operazioni di rientro sul bilancio della Bce. La Banca centrale norvegese ha intanto alzato il tasso d’interesse di riferimento di 25 punti base al 3,25%, in linea con le attese, nel tentativo di frenare l’inflazione, aggiungendo che probabilmente procederà a un nuovo rialzo a giugno, con un ulteriore inasprimento in futuro se la valuta nazionale rimarrà debole. Nemmeno le trimestrali uscite mercoledì sera a borsa chiusa offrono grandi motivi di conforto. Il fanalino di coda dell’indice principale di Milano (– 0.85% di nuovo poco sopra i 26 mila punti) è Leonardo -5%, frenata da utili inferiori alle attese. Fa peggio Maire Tecnimont, oggi -6,6% nonostante la trimestrale sia stata sopra le attese. Equita ha anche aumentato il prezzo obiettivo del 2% a 4,3 euro. Solo Unicredit +0,7% avanza tra le banche nell’attesa delle decisioni della Bce. SocGen stamane rileva che le banche italiane avranno no0n poche difficoltà a rientrare dai prestiti Tltro: ribassi nell’ordine dl 2% abbondante per Mps e Bpm. Spread in tensione a 188 punti base. In calo anche Enel -1,2% dopo i risultati. Goldman Sachs aggiusta di pochissimo il target price a 7,20 euro, era 7,15 euro. Kepler Cheuvreux alza il target price a 8,10 euro, da 7,20 euro. Al palo TIM nel giorno del Cda che si riunisce per rispondere alle due offerte giunte per la rete fissa della compagnia telefonica. Dopo il crollo di ieri al debutto, oggi le ricoperture stanno facendo rimbalzare leggermente le azioni Lottomatica, che salgono dello 0,91%. In Europa brilla il settore energia con il balzo del petrolio In Europa brilla solo il settore energetico sull’onda del balzo dell’1,8% di Shell che ha battuto le previsioni. Anche a Milano in testa al listino si trovano Eni e Saipem entrambi con incrementi attorno allo 0,6%. Oltre Oceano l future del Nasdaq anticipa un avvio in rialzo dello 0,2%. La discesa del dollaro e dei rendimenti delle obbligazioni riporta su l’oro, stamattina a 2.040 dollari, ad un soffio dai massimi storici.