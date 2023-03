BORSE OGGI 2 MARZO: tassi di mercato sempre più su e i listini azionari frenano. Tesla delude

Continua l’ascesa dei rendimenti dei bond sia in America che in Europa e le Borse si preoccupano. Il nuovo piano di Tesla non piace al mercato. I riflettori di Piazza Affari su Tim

Sale, sale, sale. Il livello del Tbond decennali Usa ha superato il livello psicologico del 4%, il due anni tratta al 4,9% anticipando un possibile aumento di 50 punti al prossimo vertice della Fed. Il Bund tedesco, nel giorno della pubblicazione del dato sui prezzi al consumo in Germania, è arrivato a 2,70%. Il Btp ha chiuso a 4,55%.

Apertura in lieve ribasso. La Cina punta a +6% di pil

Di fronte a questi numeri si riduce lo spazio per ulteriori rialzi dei mercati azionari, alle prese con la concorrenza delle obbligazioni (non ultimo il prossimo Btp Italia lunedì prossimo ). il future dell’indice EuroStoxx50 segna -0,2%.

). il future dell’indice EuroStoxx50 segna -0,2%. Deboli anche i future di Wall Street (Nasdaq -0,6%) dopo una seduta senza emozioni. L ‘S&P500 ha perso lo 0,5% (3.951), il Nasdaq lo 0,7% (11.379).

(Nasdaq -0,6%) dopo una seduta senza emozioni. L ‘S&P500 ha perso lo 0,5% (3.951), il Nasdaq lo 0,7% (11.379). Segna il passo anche la Cina, dopo la ripresa di martedì che tante speranze ha suscitato tra i Big dell’export europeo. Ma nel week end comincia l’annuale Congresso del Partito, la tribuna ideale per lanciare un piano di ripresa degli investimenti. Secondo Reuters Pechino intende alzare al 6% l’obiettivo di crescita del pil per il 2023.

Milano chiude in rosso. Esplode il rapporto deficit/Pil

Seduta a due velocità mercoledì per il Vecchio Continente: mattinata brillante, sotto la spinta della ripresa cinese, pomeriggio all’insegna delle vendite dopo i numeri dell’inflazione tedesca rimasta ferma all’8,7% a febbraio. Milano ha chiuso in rosso come le altre piazze.

Migliorano i dati dell’economia italiana: gli indici Pmi segnalano una forte ripresa della manifattura. Suona però l’allarme sul deficit, esploso per le conseguenze del Superbonus: secondo i dati dell’Istat, nel 2022 il rapporto deficit/Pil italiano si è attestato all’8% contro le stime della Nadef del 5,6%.

Oggi è previsto l’aggiornamento del dato sull’inflazione italiana e su quella Ue alle 11.

Nagel (Bundesbank) invoca nuovi aumenti

Si rafforza l’euro sopra 1,06 anche per le esternazioni di due membri della BCE. Il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, ha detto di ritenere auspicabile che il picco del rialzo dei tassi avvenga entro l’estate, al più tardi a settembre. Il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, ha detto che la Bce potrebbe aver bisogno di rialzi significativi dopo marzo e dovrebbe accelerare la riduzione del suo portafoglio obbligazionario per combattere la persistenza dell’alta inflazione

Musk punta sull’energia ma delude Wall Street

A deludere i mercati Usa ci ha pensato Tesla -5,6%. Mel dopo Borsa. Elon Musk ha presentato ieri a Austin nel Texas i piani della società. La prossima fase di crescita della società sarà basata sull’energia sostenibile, ha spiegato il ceo e fondatore, ma gli investitori non hanno ottenuto indicazioni precise sul lancio di nuovi prodotti, a partire dal nuovo modello più economico. Il miliardario invece ha enfatizzato la visione strategica, parlando di un mondo che si muoverà verso le auto elettriche grazie anche a investimenti per 10.000 miliardi di dollari nello sviluppo a livello globale di energia sostenibile. “Il mondo di muoverà verso un’economia basata sull’energia sostenibile”, prevede Musk.

SalesForce +12% nel dopo Borsa. La società ha stracciato le attese del consensus, sia per quanto riguarda il trimestre passato che per quanto riguarda l’anno fiscale in corso. Ma sono stati annunciati anche 8 mila tagli.

Contrastate le Borse asiatiche. Tokyo è sulla parità. Hang Seng di Hong Kong -0,7%. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen -0,2%. BSE Sensex di Mumbai -0,5%.

Frena l’export della Corea

Kospi di Seul +0,8%. I dati diffusi oggi mostrano che in febbraio le esportazioni della Corea del Sud calcolate soltanto sui giorni lavorativi, sono scese di quasi il 16%, la contrazione anno su anno più forte dal giugno del 2020. La banca centrale, nel bollettino trimestrale pubblicato stanotte, mette in evidenza il pericolo rappresentato dall’inflazione.

Petrolio Brent a 84,30 dollari, Wti a 77,60.

Gas Naturale europeo +1% a 47 euro/mwh.

Oro a 1.833 dollari l’oncia piatto, dopo tre rialzi, che hanno allontanato il prezzo dai minimi dell’anno. La reazione ha coinciso con un indebolimento del dollaro Usa.

Maire meglio del previsto. Tim: avanza il negoziato con kkr

Saipem in cordata con Pizzarotti, ha vinto la gara per la realizzazione della stazione ferroviaria ad alta velocità di Firenze. Il contratto complessivo è da un miliardo di euro, la quota di Saipem è 529 milioni.

Maire Tecnimont chiude il 2022 con un utile netto consolidato di 90,4 milioni, in aumento di oltre il 12% rispetto all’anno precedente, in linea con le aspettative. I ricavi ammontano a 3,46 miliardi, in aumento del 21% sull’anno precedente.

Stellantis a febbraio, in Italia ha registrato una flessione delle immatricolazioni dello 0,87% a fronte di un rialzo del mercato del 17,5%.

Unicredit. Il Cda porterà in assemblea la proposta del consiglio di amministrazione di aumentare del 30% la retribuzione dell’amministratore delegato Andrea Orcel, secondo quanto riferito da Reuters.

Tim. Il ministro per le Imprese Adolfo Urso ha detto che il governo sta seguendo con la “massima attenzione” gli sviluppi dell’offerta di Kkr. I tavoli di lavoro, ha aggiunto, si svolgono in un clima di “piena collaborazione” con il primo azionista Vivendi.