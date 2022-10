BORSE EUROPEE ULTIME NOTIZIE: lusso batte casual. Sotto i cieli della crisi ballano solo le griffes. Trimestrali record

Borse europee in rosso sui timori di recessione. Brilla solo il lusso sulla scia di trimestrali record dei più importanti marchi francesi e italiani

Segnano il passo le Borse europee in attesa degli esami di fine ottobre che quasi certamente si chiuderanno con un nuovo aumento dei tassi da parte della Bce. A sollevare gli umori non sarà la sofferta intesa tra i partner Ue sul gas, per ora accordo di facciata da riempire di contenuti. L’addio di Mario Draghi, poi, priva la Comunità di un grande protagonista proprio quando l’Eurozona soffre di un’acuta crisi di leadership, come dimostra il rinvio a data da destinarsi del vertice franco-tedesco, evento che non si è mai verificato dai tempi di Adenauer e De Gaulle in poi. E così le ultime notizie dalle Borse europee risentono del clima generale.

Ma qual è, intanto, lo stato dell’arte dell’economia Ue alle prese con la sindrome recessione? L’avvio della campagna delle trimestrali del Vecchio Continente consente di tracciare un primo, sommario quadro di alcune tendenze, a partire dal settore lusso, un segmento ridotto ma significativo della capacità di resilienza del manufacturing europeo da cui emerge la conferma delle difficoltà tedesche di fronte ai mercati post-global, che sembrano premiare il lusso a scapito dei consumi casual. Ecco in pillole le ultime novità della mattinata delle Borse europee.

Borse europee ultime notizie: focus sul lusso, trimestrali