Borse alla riscossa, Milano corre con auto e utility

I successi di Wall Street danno la carica ai listini europei – A Piazza Affari riflettori puntati su Fca e sulla galassia Agnelli – Nuovo record per Enel – Giù Atlantia e Geox

Le Borse europee si riscuotono dal torpore e accelerano al rialzo sulla scia del nuovo record di Wall Street, Piazza Affari +0,8% si spinge di nuovo oltre la barriera dei 24 mila punti. In rialzo anche gli altri listini: Francoforte +0,6%, Parigi +0,8%, Madrid +1,1%, Londra +0,8%.

Tutti i settori sono in guadagno: in testa auto ed utility, In coda i petroliferi che patiscono la bocciatura di Citigroup. A suscitate interesse sono soprattutto le novità sull’auto elettrica. Volkswagen ha annunciato l’ingresso nel produttore cinese di batterie Guoxuan pagando per il 20% una cifra vicina a 600 milioni di dollari. Ma la novità più importante riguarda i colloqui tra Fca +0,6% e Hon Hai Precision, il colosso di Taiwan che produce attraverso la controllata Foxconn la metà circa degli iPhone, per costituire una joint venture paritetica in Cina per i veicoli elettrici e il business “internet of vehicles”.

Poco mosse le altre variabili macro: euro/dollaro quasi invariato a 1,113.

Tranquilli i mercati delle materie prime: il petrolio piatto dopo aver chiuso ieri in rialzo dell’1%: Brent 64,6 dollari, Wti 54 dollari. Oro in rialzo 0,2% a 1.555 dollari l’oncia.

Non ha riservato sorprese neanche il dato sull’inflazione europea: +1,3% su base annua, grazie ad un lieve aumento dell’energia.

Il rendimento del Bund decennale tedesco scende a -0,20%. Per Citigroup resterà sotto lo zero per tutto il 2020.

Attesi, come di consueto a mercati chiusi, i pronunciamenti di Fitch sulla Germania (l’agenzia ha un rating AAA con un outlook stabile) e di Moody’s sul Portogallo (rating Baa3 con un outlook portato da stabile a positivo lo scorso agosto). Lisbona potrebbe essere oggetto di un miglioramento.

Si attenuano le tensioni viste ieri sul Btp decennale. Oggi il rendimento scende a 1,39% da 1,43% comunque ai livelli più alti da agosto. In novembre il portafoglio degli investitori esteri in titoli di Stato italiani è aumentato di 4,3 miliardi di euro dopo acquisti netti per 11,7 miliardi del mese precedente.

Ancora positivi in Piazza Affari i titoli bancari. Sale Mps +1,4% sostenuta dai programmi di nuove cessioni di sofferenze. Prosegue l’ascesa di Ubi Banca +0,8%, sulla parità Banco Bpm dopo il giudizio positivo di Goldman Sachs sul possibile processo di merger tra le due banche.

Brilla Stm +1,1%. Deutsche Bank ha rafforzato il giudizio Buy portando il target da 25 a 30 euro.

Enel +1,21 a 7,70 euro ha aggiornato il record storico.

Rallenta Atlantia -0,9% dopo un avvio in terreno positivo. Secondo il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, il governo non ha ancora assunto una decisione finale sulla eventuale revoca. Per scongiurare questo rischio Autostrade per l’Italia ha programmato di mettere in campo risorse complessive entro il 2023 per 7,5 miliardi tra investimenti e spese di manutenzione della rete. Le spese in manutenzione saliranno a 1,6 miliardi di euro con un aumento del 40% rispetto al quadriennio precedente.

Prysmian +0,3%, sta valutando eventuali effetti economici sul bilancio 2019 derivanti dal guasto del collegamento Western HVDC Link comunicato domenica scorsa.

Da segnalare: