Auto elettrica, Fca tratta con Foxconn. Volkswagen accelera

Sprint del gruppo italo-americano sull’elettrico: la partnership, non ancora ufficiale, consentirà a Fca di entrare nel business dell’IoV (Internet of Vehicles). Ma anche Volkswagen passa al contrattacco e acquista le batterie Guoxuan

Fca avanza sull’auto elettrica e fa sapere che le indiscrezioni sulla possibile costituzione di una joint venture paritetica con la cinese Foxconn sono più che fondate. Esiste infatti un dialogo ben avviato, secondo quanto comunica la stessa Fiat Chrysler Automobiles, con la multinazionale, prima produttrice al mondo di componenti elettrici ed elettronici e storica partner, ad esempio, di Apple per la produzione di iPhone. L’intesa sarebbe finalizzata allo sviluppo e alla produzione, in Cina, di veicoli elettrici di nuova generazione e sancirebbe l’ingresso del Lingotto nel business IoV (Internet of Vehicles).

In Germania, intanto, il Ceo di Volkswagen, Herbert Diess, lancia l’allarme e sferza i dirigenti di prima fila: bisogna accelerare la trasformazione – ha avvisato il manager – altrimenti si rischia “di fare la stessa fine di Nokia che ha perso la sua posizione di dominio nel settore della telefonia cellulare a favore di Apple”. “La vera grande domanda è se ci stiamo muovendo abbastanza in fretta – ha detto Diess – Se continuano alla velocità attuale, sarà tutto molto difficile”. Secondo Diess la Volkswagen deve passare da essere un produttore di veicoli ad essere un creatore di dispositivi per la mobilità. “L’era del produttore classico di auto è finita”, ha ammonito aggiungendo che il gruppo deve aumentare l’enfasi sul software e sull’elettronica dei veicoli oltre che sulla produzione di una vasta gamma di veicoli elettrici e di batterie in modo da poter soddisfare le regole sempre più stringenti contro l’inquinamento.

Ultim’ora: La casa automobilistica tedesca si starebbe apprestando ad acquisire il 20% di quote del produttore cinese di batterie Guoxuan. L’indiscrezione arriva dall’agenzia Reuters.

Le grandi manovre nel mondo dell’auto, dunque, sono in pieno svolgimento e in questa chiave va letta la trattativa in corso tra Fca e Foxconn. “La collaborazione proposta – spiega una nota di Fca -, inizialmente focalizzata sul mercato cinese, consentirebbe alle parti di unire le capacità di due affermati leader mondiali nell’ambito della progettazione automobilistica, dell’ingegneria, della produzione e della tecnologia mobile software, per concentrarsi sul crescente mercato dei veicoli elettrici a batteria. Le parti sono in procinto di firmare un accordo preliminare che disciplinerà le ulteriori discussioni intese al raggiungimento di un accordo vincolante e definitivo nei prossimi mesi. Non vi è tuttavia garanzia del fatto che tale accordo sarà raggiunto o lo sarà entro tale termine”, precisa il gruppo automobilistico italo-americano dopo le indiscrezioni trapelate.