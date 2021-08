Borse a due velocità: Milano ed Europa in rialzo, Usa in calo

Un’altra seduta positiva per le Borse europee e per Piazza Affari mentre il Btp 10 è ai minimi da febbraio – I deludenti dati sul lavoro Usa mandano invece in rosso Wall Street

I dati sul lavoro negli Usa deludono e pongono interrogativi sul futuro della ripresa, inducendo una partenza in rosso a Wall Street, ma i listini europei si consolano con alcune brillanti semestrali e chiudono in rialzo, spingendo lo Stoxx600 a livelli record. Inoltre vola il settore servizi della zona euro a luglio e in Italia tocca i massimi da 14 anni (l’indice Pmi sale a 58 da 56,7 di giugno), benché il ritmo del Belpaese sia il più basso dell’area.In un contesto di scambi ridotti a causa delle vacanze d’agosto, Piazza Affari sale quindi dello 0,53% a 25.490 punti, grazie a Finecobank +3,29%, Diasorin +2,15%, Stellantis +2,26%.

In casa Agnelli rialza la testa Ferrari +1,51%, dopo le perdite delle ultime due sedute seguite alla presentazione dei numeri e delle stime. Tra le banche archiviano una seduta di guadagni Banco Bpm +2,29% e Mediobanca +1,12%, mentre Unicredit limita i progressi allo 0,28%, nel giorno in cui il ministro Daniele Franco presenta al Parlamento l’operazione su Mps (+1,02%). L’istituto guidato da Andrea Orcel dovrebbe acquistare asset commerciali della banca senese, ancora tutti da definire. Il matrimonio piacerebbe agli analisti finanziari, ma le pressioni della politica e l’alzata di scudi dei partiti contro lo spezzatino hanno pesato recentemente sull’appeal dei due titoli. Chiude in progresso dello 0,58% Intesa, al termine di una seduta in altalena, dopo la presentazione di un semestre da incorniciare, visto che l’utile netto è ulteriormente cresciuto del 17,8% e ha superato i 3 miliardi di euro, nell’ambito di un obiettivo per l’intero anno di 4 miliardi.

Per quanto riguarda la politica dei dividendi il consiglio di amministrazione della banca ha proposto la distribuzione cash dalla riserva straordinaria, a valere sui risultati 2020, per un importo unitario di 0,0996 euro, oltre a un acconto sul dividendo 2022 (relativo all’esercizio 2021) pari a 0,0721 euro per azione. Il prossimo anno, ha detto l’ad Carlo Messina, l’obiettivo minimo per l’utile è di 5 miliardi di euro. Nel settore non si ferma l’emorragia su Banca Carige (-6,75%), con il valore per azione sceso a 0,97 euro. Spunti su Poste, +0,76%, a seguito della semestrale in crescita. Prosegue il calo di Buzzi -1,56%. In rosso Azimut -1,22%, Tenaris -1,31%, Saipem -1%. I conti non aiutano Atlantia, -1,1%. Sul secondario lo spread tra Btp e Bund di durata decennale chiude in lievissimo aumento a 110 punti base. Il tasso del titolo tricolore scende a +0,56%, ma il titolo tedesco segna -0,54%.

Nel resto d’Europa si fermano in frazionale rialzo Francoforte, +0,88%, Amsterdam +0,88%, Parigi +0,33%, Madrid +0,24%, Londra +0,2%, Zurigo +0,23.Nel panorama positivo delude Commerzbank (-5,73% a Francoforte), per i conti in profondo rosso. Ad affossare il trimestre sono gli accantonamenti per 511 milioni per coprire i costi degli esuberi previsti dalla riorganizzazione e le svalutazioni per 200 milioni, decise dopo l’abbandono del progetto di outsourcing a Hsbc delle attività di regolamento titoli, annunciato a giugno. Sale la casa farmaceutica svizzera Roche (+0,35%) a seguito della notizia di Bloomberg che SoftBank ha acquisto una quota di 5 miliardi di dollari nella società. Oltreoceano procede mista la seduta di Wall Street, con il Dow Jones e l’S&P%00 in calo e il Nasdaq in lieve rialzo. A luglio, sono stati creati 330.000 nuovi posti rispetto a giugno, mentre le stime erano quasi il doppio. Si tratta del dato più debole da febbraio, con ogni probabilità conseguenza delle carenze di lavoratori e di materie prime.

Il risultato aumenta le preoccupazioni per la ripresa economica, minacciata dell’aumento dei casi di Covid-19 nel paese, mentre già si pensa al report mensile del dipartimento del Lavoro sull’occupazione, previsto venerdì. Più tardi, è atteso un discorso della segretaria al Tesoro, Janet Yellen: secondo le anticipazioni della Cnbc, l’ex presidente della Fed dirà che attuare il programma del presidente Joe Biden – a partire dal piano infrastrutturale e dal piano di spesa – è fondamentale per consentire agli Stati Uniti di mantenere il loro ruolo di forza economica preminente nel mondo. Nell’azionario si muove in rosso GM, nonostante il profitto trimestrale e le banche seguono la debolezza dei rendimenti dei Treasury. Compie un nuovo balzo Robinhood Markets, grazie all’interesse da parte di Cathie Wood, star emergente del risparmio gestito, e agli investimenti dei day-trader, che spingono al rialzo il titolo per la quarta sessione consecutiva dopo un debutto deludente la scorsa settimana. Sul mercato valutario il cambio euro-dollaro è intorno a 1,834.Tra le materie prime prosegue il calo del petrolio e il Brent tratta intorno a 71,30 dollari al barile, in ritirata dell’1,5%.