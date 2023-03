BORSE 15 MARZO: Bce verso aumento dello 0,50%. Il rimbalzo continua anche in Asia

La paura per le eventuali ripercussioni del caso Svb sembra passata ma il mercato resta prudente in attesa delle prossime mosse di Bce e Fed. Recuperano i listini Usa e stamane anche quelli asiatici.

La grande paura sembra già passata. I mercati, rinfrancati dall’assenza di sorprese negative dall’inflazione Usa, hanno fretta di esorcizzare i fantasmi evocati dalla crisi delle banche regionali americane. Una svolta repentina, anche troppo se si considera che Moody’s ha messo ieri First Republic Bank e altre cinque banche statunitensi sotto osservazione in vista di un declassamento. Ma le banche centrali, Bce in testa, hanno fretta di riprendere la strategia dei rialzi messa in discussione dai fallimenti bancari.

• I future sia in Europa che a Wall Street riflettono stamane un clima di incertezza giustificato anche dalle nuove tensioni militari: un aereo russo è stato intercettato stamane sui cieli dell’Estonia.

Riparte Hong Kong, nuove fabbriche di chips per Samsung

• A dare una spinta al Toro potrebbero contribuire le Borse asiatiche. L’Hang Seng di Hong Kong recupera dopo le perdite di ieri: + l’1,3% grazie alla spinta dei tech.

• Lo Shanghai Composite guadagna lo 0,7% nel giorno della pubblicazione dei dati cinesi su consumi e produzione industriale. Bene i primi, saliti del 3,5%,. sotto le previsioni la produzione industriale, + 2,4%.

• La borsa di Tokyo è intorno alla parità. I verbali dell’ultima riunione della Banca del Giappone mostrano quanto sia compatto il board nella decisione di mantenere in vigore ed attivi tutti gli strumenti della politica monetaria ultra espansiva.

• Il Kospi della borsa di Seul è in rialzo dell’1,5%. Samsung ha annunciato stamane la costruzione di nuove sei fabbriche di chips. In Corea del Sud, la disoccupazione è scesa al 2,6%, dal 2,9% di gennaio. I disoccupati totali sono 743.000, circa centomila in meno del mese precedente.

Rimbalza Wall Street. Meta +5% taglia 10 mila posti

• Ieri le Borse Usa hanno interrotto una striscia negativa di cinque sedute. Il Dow Jones ha chiuso con un aumento dell’1,1%. S&P500 +1,65% e Nasdaq +2,1%.

• Vola Meta +5% dopo l’annuncio di nuovi 10 mila licenziamenti.

• l Treasury Note a dieci anni si porta a 3,68% di rendimento, circa dieci punti base in più di ieri mattina.

• I dati diffusi ieri pomeriggio hanno mostrato che negli Stati Uniti l’inflazione core scende molto lentamente: la prima causa sono gli affitti. Questa componente del carovita ha contribuito per circa il 70% al rialzo mensile di febbraio, ma anche il resto non sta decelerando a ritmo sostenuto: l’inflazione super core, quella che sottrae gli affitti, è passata dal +6,2% di gennaio al +6,1% di febbraio.

• L’euro dollaro tratta a 1,074, poco mosso. La valuta Usa è al quinto ribasso consecutivo, sui minimi da un mese, guidato soprattutto dalla crisi delle banche, ma in seconda battuta anche dal rallentamento dell’inflazione Usa.

S&P promuove le banche europee. Btp, rendimenti in salita

• La temperatura dei mercati europea è “tiepida”, secondo il giudizio di Cnbc. Da una parte domina il sollievo per la ripresa del mercato di ieri, dall’altra torna a pesare l’attesa per la Bce: quasi scontato l’aumento di mezzo punto dei tassi, ma sarà ancor più importante la guidance che emergerà dalla conferenza stampa di Christine Lagarde.

• Il Bund decennale tratta a 2,42% da 2,26%. BTP decennale a 4,25% da 4,17%.

• L’agenzia di rating S&P Global si è allineata a quanti sostengono che ci sono “limitati rischi di contagio” dal fallimento di Silicon Valley Bank. “E’ improbabile” che gli istituti del Vecchio Continente abbiano “significative esposizioni dirette” verso Svb mentre “non vediamo alcuna banca europea tra quelle da noi valutate che abbia lo stesso profilo di raccolta e di business” dell’istituto californiano.

Oro +6% in settimana. Bitcoin oltre i 25 mila dollari

• Oro a 1.900 dollari l’oncia apre in ribasso dello 0,2%, consolidando l’ottimo spunto delle ultime cinque sedute che ha fruttato un ritorno intorno al +6%.

• Bitcoin in leggero rialzo a 24.780 dollari. Ieri si è spinto oltre i 25mila dollari per la prima volta da giugno in scia all’entusiasmo generato dal salvataggio dei depositi di SVB e dalla frenata dell’inflazione Usa.

Rimbalza il petrolio, crolla il gas

• Rimbalza il petrolio: Brent a 78,20 dollari, Wti a 72. Da inizio anno -10%. Nel suo bollettino mensile l’Opec + ha aggiornato le previsioni sulla domanda di greggio nel mondo per il 2023. Non ci sono variazioni di rilievo, a livello complessivo, rispetto al mese scorso, ma sono diverse le assunzioni su Cina e paesi dell’OCSE: la domanda della prima è stata leggermente rivista al rialzo, la seconda al ribasso.

• Il gas europeo è caduto in ribasso del -10% a 44,20 euro/mwh. L’estate, stagione con un calo fisiologico della domanda, si avvicina e le scorte sono ancora molto alte.

Erg alza il dividendo. Tim: prima risposta a Cdp

Erg ha diffuso stamattina risultati del quarto trimestre condizionati a livello operativo dalla scarsa ventosità, l’Ebitda scende a 126 milioni di euro, sotto le aspettative del consensus. Meglio delle attese il debito, pari a fine anno a 1.434 miliardi. Il board propone all’assemblea un dividendo di un euro, dieci centesimi sopra la stima degli analisti. Per il 2023, la società ha presentato una indicazione di Ebitda che tiene conto delle extra tasse imposte dall’Italia. Al netto di queste, il margine lordo è stimato tra 500 e 550 milioni, con investimenti tra 400 e 500 milioni.

Tim. Il Cda dovrebbe dare oggi un primo responso alla proposta sulla rete targata Cdp-Macquarie. Il consiglio chiederà un miglioramento dell’offerta perché la ritiene troppo bassa.

Juventus. La Uefa ha comunicato di aver richiesto informazioni addizionali alle autorità giudiziarie italiane a seguito dei recenti sviluppi investigativi dell’inchiesta sui conti del club. La Uefa aggiunge di non avere al momento ulteriori commenti da fare sulla vicenda.

Ultimo aggiornamento alle 09:50 di mercoledì 15 marzo 2023