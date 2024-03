Borsa ultime notizie: Tim di nuovo in discesa. Enel e Stellantis in evidenza. Oro e Bitcoin proseguono la corsa

Dopo essersi inabissato a -9%, il titolo Telecom Italia cede oltre il 4%. Passato di mano il 5,6% del capitale. Vola Fincantieri, crolla la Juventus. A New York occhi sul Nasdaq

Le Borse dell’Europa aprono la settimana in ribasso nell’attesa si conferme sull’avvio del calo dei tassi: l’indice EuroStoxx 50 -0,7%. FtseMib di Milano -0,64%. Oltre Oceano da seguire la reazione del Nasdaq che venerdì, dopo aver toccato un nuovo record nell’avvio della seduta, ha chiuso in ribasso dell’1,2%, soprattutto per effetto delle vendite sulle società esposte al tema dell’intelligenza artificiale. S&P500 -0,7%, dopo aver toccato il diciassettesimo record da inizio anno

A Piazza Affari cade di nuovo Tim

A poche ore dall’Eurogruppo, in parte dedicato alla crescita del Vecchio Continente, piove su Piazza Affari una nuova tegola in arrivo da Telecom Italia.

Le precisazioni arrivate dalla riunione di ieri del cda non hanno convinto gli operatori. Al contrario, nella seconda parte della mattinata il titolo si è inabissato a -9% per poi recuperare parzialmente terreno a quota -4,37%. Sono passate di mano, a fine mattinata, circa 840milioni di azioni di Telecom Italia, pari a circa il 5,4% del capitale sociale. La causa sta nel debito: gli analisti vedono l’ammontare del debito netto pro-forma salire al netto dell’operazione Telco attorno a 7,5 miliardi a fine 2924, l’inversione di tendenza, viste le cifre, non si vede o comunque non convince i mercati.

Bancari italiani in forte ribasso: l’indice FTSE Italia Banche segna -0,85% contro il -0,5% dell’Euro Stoxx Banks. Sotto pressione Banca Mps -1%, Intesa Sanpaolo -1,6%, Banco Bpm -0,6%. dopo un avvio positivo. Più che il calo dei tassi pesa la richiesta di un ulteriore riserva di capitale a fronte dei rischi sistemici.

Enel e Stellantis in evidenza a Piazza Affari, vola Fincantieri

In Piazza Affari sale Enel +0,7%. E-distribuzione, controllata dal gruppo elettrico attiva nella distribuzione di energia elettrica, ha firmato un accordo con A2A per la cessione, per circa 1,2 miliardi di euro, del 90% di una nuova società alla quale saranno conferite le sue attività di distribuzione elettrica di alcuni comuni e province di Milano e Brescia. Per finanziare l’operazione il gruppo valuterà “tutte le opzioni che ci permetteranno di mantenere il rating attuale, senza ridurre investimenti su altri comparti”. Goldman Sachs calcola che la transazione sia avvenuta a 15 volte l’Ev/Ebitda, a fronte di una sua valutazione delle attività regolate di Enel a 11 volte l’Ebitda.

In tensione anche Stellantis +0,9%. A sostenere il titolo potrebbe essere la scelta della tecnologia Bio Hybrid, ossia veicoli elettrificati ma alimentati a biocarburanti anziché a benzina, fatta per le vetture prodotte in Brasile.

Safilo Group guadagna terreno (+1,3%) in scia al comunicato di stamattina: è stato rinnovato l’accordo di licenza globale per l’eyewear a marchio Missoni fino alla fine del 2029

Da rilevare il nuovo balzo in avanti di Fincantieri (+8,35%), ormai inglobata nel comparto difesa.

Continua la discesa agli inferi della Juventus di Max Allegri (-6,4%), sceso al terzo posto alla vigilia del nuovo aumento di capitali: il club ha fissato a 1,58 euro il prezzo dell’aumento di capitale, con uno sconto del 32% sul prezzo teorico al netto del diritto. L’incasso lordo è 200 milioni di euro.

Continuano a correre oro e Bitcoin

In attesa della conferma del cambio di rotta della politica monetaria della Bce, prende velocità la corsa dell’oro, balzato a 2.198 dollari e del Bitcoin, al nuovo massimo a 71,200 dollari.

Poco mosso il mercato obbligazionario in vista dei dati sull’inflazione negli Usa di domani. Treasury decennale a 4,06%. Il Btp decennale tratta a 3,57% di rendimento. Bund al 2,26%.

Da segnalare, a conferma delle previsioni sui tassi, la debolezza della valuta Usa. Il rapporto euro dollaro è sui massimi delle ultime sette settimane a 1,095.

A Wall Street si cambia ora, occhi sul Nasdaq

Oggi Wall Street apre alle 14.30 per l'ora legale. Nvidia sale per Borsa dell'1% dopo aver lasciato sul terreno venerdì il 5,6%, il calo giornaliero più ampio dalla fine di maggio del 2021. In una seduta, la capitalizzazione è scesa di 128 miliardi di dollari.