Borsa ultime notizie: listini in clima pasquale. Per Leonardo, Iveco e Saipem tre mesi d’oro. Negli Usa nasce la carta di credito RobinHood

Borse con poco slancio in vista della sosta di Pasqua, brilla il retail spinto dai conti di H&M. Il Tesoro fa il pieno nelle aste Btp

Fatto salvo il nuovo balzo in avanti di Leonardo +0,8% a nuovi massimi dal 2000 e la tenuta di Mps che, dopo il collocamento di una quota del Tesoro, si adegua al prezzo di 4,15 euro per azione, Piazza Affari +0,2% è già entrata nel clima pasquale.

Una vacanza meritata, dopo aver segnato nella scorsa seduta la soglia di 34.700 punti. La graduatoria, segnala Gabriel Debach italian market analyst di eToro, pur dominata dalle banche, vede in testa Iveco, forte di un notevole progresso di oltre il 72%, sostenuta dalle eccellenti performance trimestrali, da dividendi e buyback. E il tutto condito con cessioni e rumors di interesse da parte di Leonardo per la divisione Difesa. La stessa società sta inoltre riportando ad oggi il miglior rendimento trimestrale di sempre dalla sua recente quotazione.

Segue proprio Leonardo, che si distingue per una crescita di oltre il 54% (quarto anno consecutivo in rialzo), la quale trova nei forti venti freddi di guerra la forza di continuare a correre, nonostante una valutazione che vede il suo rapporto Prezzo Utile Ntm degli ultimi 10 anni al 91mo percentile e quello P/S al suo massimo storico. Medaglia di bronzo infine per Saipem, la quale lascia le perdite alle spalle e torna all’utile per 179 milioni di euro, ripristinando per il 2025 il dividendo.

Perde colpi però Tim, scivolata a 0,226 dopo che BNP Paribas ha abbassato il target price a 0,20 euro da 0,25 euro.

Le aste Btp

Anche l’obbligazionario partecipa a questa stagione d’oro rendimento del decennale è del 3,64% per uno spread in calo a 130 punti. Il Tesoro ha assegnato l’importo massimo di 9,75 miliardi di euro nelle riaperture di quattro emissioni. In particolare, il Btp decennale è stato collocato per 3,5 miliardi al rendimento di 3,67%, livello più basso da fine luglio 2022, rispetto al 3,91% dell’emissione di fine febbraio.

Brilla il retail grazie a H&M

Tra i settori, europei indice brilla l’Eurostoxx Retail +1,7%, sui massimi da due anni grazie al colosso svedese, H&M, secondo retail di moda quotato al mondo, che ha comunicato un utile operativo superiore alle aspettative per il periodo dicembre-febbraio. H&M ha detto di voler raggiungere un margine di utile operativo del 10% nel corso di quest’anno.

Arriva la carta di credito RobinHood

In Usa, oltre alla novità della quotazione della Spac dedicata alle fortune politiche di Donald Trump va segnalata una nuova iniziativa di RobinHood +7%. L’azienda, che offre servizi di trading senza commissioni, ha affermato che sta lanciando un carta di credito ai consumatori statunitensi come spinta oltre il semplice trading.