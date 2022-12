BORSA ULTIME NOTIZIE: Btp superstar, spread a 180 punti. Biden dà la scossa al Made in Usa

Piazza Affari e Borse europee piatte. Wall Street attende la Fed ma tiene banco la visita di Biden e Tim Cook al nuovo stabilimento sui microchip made in Usa

Oscilla attorno alla parità Piazza Affari, isola di attività nel cuore di Milano che festeggia il lungo ponte di Sant’Ambrogio facendo shopping di Btp. Poco messi anche gli altri listini del Vecchio Continente in attesa dell’apertura di Wall Street, oggi alle prese con il nuovo quadro politico dopo la vittoria democratica in Georgia e con l’offensiva industriale promossa dal presidente Biden.

Borsa ultime notizie: Wall Street rallenta in attesa della Fed

Le novità non dovrebbero invertire la rotta dei mercati Usa, condizionati dalle prossime decisioni della Fed. Ma grandi novità bollono nel pentolone Usa. Anche per merito di Apple, ieri -2,5%, che ha ridimensionato gli ambiziosi piani di guida autonoma per il suo futuro veicolo elettrico e posticipato la data di lancio dell’auto di circa un anno al 2026, secondo persone a conoscenza della questione. Ma, soprattutto, conta la visita he il presidente Biden assieme al numero uno della Mela Tim Cook ha effettuato martedì a Phoenix, Arizona, dove sta prendendo forma l’investimento per 40 miliardi di dollari di Tsmc, il colosso dei chips di Taiwan. In una delle due nuove fabbriche, verranno prodotti i nuovi semiconduttori per i prodotti della Mela che si emanciperà così dalla dipendenza dei fornitori cinesi. L’altra unità produttiva servirà a dotare la manifattura Usa dei chips a 3 mm che serviranno alle nuove applicazioni industriali made in Usa.

“Chi ha detto – ha tuonato Biden – che l’America non possa guidare la rivoluzione industriale di questo secolo”? Insomma, un nuovo segnale delle intenzioni dell’amministrazione Usa dopo il varo del pacchetto da 369 miliardi di dollari per l’ambiente che tanto preoccupa la Ue per il sostegno all’auto elettrica in contrapposizione all’Europa. Una tendenza che, dopo la vittoria democratica in Georgia, potrebbe prender velocità.

Borsa ultime notizie: a Piazza Affari corsa agli acquisti di Btp

Nel Vecchio Continente, intanto, tiene banco la prossima decisione sui tassi da parte della Bce. Alla Borsa di Milano, +0.05% attorno alle 13, si intensificano gli acquisti di bond governativi. Il rendimento del Btp decennale scende al 3,59%, sui minimi da fine agosto in linea con il Bund decennale a 1,79%, livello più basso da metà settembre. Lo spread sul Bund ha stretto fino a 180 punti base, al livello più basso da una decina di giorni.

A favorire la tendenza contribuiscono sia le dichiarazioni del capo economista della Bce, Philip Lane (“il picco dell’inflazione è probabilmente vicino”) che gli acquisti sul mercato che hanno consentito alla Banca centrale europea di ridurre il proprio intervento nei reinvestimenti sui periferici in ambito Pepp e Qe, riallocandoli a favore dei Paesi ‘core’.

I migliori e peggiori alla Borsa di Milano

Pochi gli spunti sul listino azionario. Corre Brunello Cucinelli +5,7% dopo la revisione al rialzo della guidance sui ricavi per l’anno.

Nuovi spunti sulle utility. La migliore è Italgas in crescita dell’1,3% promossa da Morgan Stanley (target price a 6 euro da 5,8) in soffio sopra Hera +1,2%.

La discesa del petrolio sotto quota 80 dollari sui minimi da inizio anno si riflette sul calo dei petroliferi: Eni: 0,4% è salita dopo l’ultimo buy back all’8;3% di azioni proprie.

Non si arresta l’emorragia di vendite sulla Juventus -2,7% sui minimi dal febbraio 2017. Ieri il club ha reso nota la relazione di revisione sul progetto di bilancio d’esercizio consolidato al 30 giugno 2022. Deloitte & Touche ha detto che il bilancio rivisto depositato dalla Juventus fornisce una panoramica accurata della situazione finanziaria della società, ma ha contestato l’entità delle perdite registrate nelle ultime due stagioni.

Sull’Egm vola Finlogic sull’onda dell’opa di Credem: +61% a quota 11,50 euro.