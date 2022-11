BORSA ULTIME NOTIZIE: Bitcoin tracolla, Zuckerberg taglia 11.000 dipendenti. A Piazza Affari corre Saipem

Borse in stallo in attesa dell’esito del voto Usa e dei dati sull’inflazione. Future di Wall Street in pallido rosso. Zuckerberg: “Ho sbagliato le previsioni”

Mercati in stallo nell’attesa di interpretare l’esito delle elezioni di midterm. Intanto, ancor prima dei dati Usa sui prezzi al consumo in uscita giovedì, l’aumento dei tassi ha fatto una prima vittima: il Bitcoin. Seguono a ruota i Tech, già generosamente finanziati negli anni dei “tassi a zero o poco più”. Mark Zuckerberg ha annunciato i tagli di Meta (-0,26% nel pre-Borsa): 11 mila dipendenti, il 13% della forza lavoro. “È solo colpa mia – ha confessato Zuckerberg – ho sbagliato le previsioni “. Ma vediamo più nel dettaglio le ultime notizie di Borsa a metà giornata.

Borsa ultime notizie: ancora attesa per le elezioni di midterm

Le Borse europee oscillano attorno ai valori della vigilia, attorno ai massimi delle ultime otto settimane. Pesa su Francoforte la frana di Commerzbank -7%: l’utile netto, zavorrato dalla filiale polacca, è in calo del 52%. Altra musica in Olanda: Abn Amro +1,7% grazie a profitti più che raddoppiati.

Piazza Affari + 0,36% oltre quota 22.700 prende velocità dopo un avvio debole.

Al top figura Saipem +6,6% oltre quota 1 euro: JPMorgan ha riavviato la copertura del titolo con il giudizio Overweight. 1,75 euro è il target price. Da segnalare anche Iveco +3%: la società ha alzato la guidance per fine anno.

Ancora in rosso Bper Banca -2,3%. Si sgonfia l'attenzione per Telecom Italia sotto i 24 centesimi.

-2,3%. Si sgonfia l’attenzione per Telecom Italia sotto i 24 centesimi. Poco mossa la carta italiana: il Btp decennale scambia sui livelli di martedì a 4,38. Lo spread con la Germania sullo stesso tratto è intorno ai 210 punti. Venerdì il Tesoro offrirà 8,75 miliardi di euro, in parte con un nuovo titolo a 7 anni e con la riapertura del Btp Green aprile 2035.

L’attenzione dei mercati è concentrata sull’esito del voto Usa. I future di Wall Street segnalano una partenza in pallido rosso: Dow Jones -0,21%, S&P -0,07%.

Il controllo del Congresso è ancora in bilico. Trionfa in Florida Ron De Santis, il repubblicano anti Trump.Una nota positiva per i Democratici è la vittoria si John Fetterman, in Pennsylvania.

Secondo le proiezioni di Edison Research, questa mattina il partito repubblicano ha conquistato quattro seggi finora democratici, uno in meno del numero necessario per conquistare la Camera. Solo 12 dei 53 seggi più combattuti, in base a un’analisi Reuters dei principali istituti di previsione non partitici, sono stati assegnati. Il che fa pensare che l’esito finale potrebbe non essere noto per un po’ di tempo. I democratici sono stati indicati come vincitori in 10 di questi 12 seggi. Per quanto riguarda il Senato, si tratta ancora di un testa a testa, con scontri decisivi in Arizona e Nevada ancora in gioco. In Georgia sarà necessario ricorrere ad un nuovo voto.

Euro a 1,004. Cross in assestamento dopo tre sedute di forte rialzo.

Borsa ultime notizie: tracolla Bitcoin, giù anche Ethereum e Binance

Tracolla il Bitcoin -11% a causa dei problemi di una delle sue piattaforme più importanti. Perdite massicce anche per Ethereum -19% e per Binance che ha rilevato la pericolante FTX per scongiurare “una drammatica crisi di liquidità”. Ma le vendite sul bitcoin non si arrestano: stamattina le quotazioni toccano nuovi minimi. Domenica il ceo di Binance, Changpeng Zhao, ha dichiarato che in 24 ore ci sono stati prelievi per 1,4 miliardi di dollari sulla blockchain di Ethereum.