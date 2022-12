BORSA ULTIME NOTIZIE: Azimut trascina Piazza Affari dopo l’accordo con Unicredit. Spread a 220 dopo Bce

Fallisce in mattinata il tentativo di rimbalzo delle Borse Ue. Future di Wall Street in calo. A Piazza Affari brilla la stella di Azimut dopo l’accordo con Unicredit

Dopo il crollo di ieri le Borse europee hanno mancato “il rimbalzo del gatto morto”, la reazione tipica dopo una seduta in forte ribasso, salvo poi recuperare qualche posizione nel corso della seduta, prima dell’apertura di Wall Street prevista in rosso per il quarto giorno di fila.

Borsa ultime notizie: Milano riduce il calo, verso chiusure in rosso in Europa

L’indice di Milano riduce il ribasso allo 0,33%. poco sopra 23.600. Anche le altre Borse Ue si avviano a chiudere la settimana in rosso. Tra i peggiori i titoli immobiliari -2,5% seguiti dai tech e dalle tlc, In controtendenza lo sviluppatore dei giochi inglesi Games Workshop +17,1% dopo l’accordo con Amazon. Giovedì le piazze del Vecchio Continente hanno subito la perdita peggiore da maggio.

A dicembre l’indice Composite Pmi elaborato da S&P Global è migliorato a +48,8 punti da 47,8 di novembre, superando la previsione di 47,90. Dicembre è stato il sesto mese al di sotto della soglia di 50 punti che separa la crescita dalla contrazione, la striscia negativa più lunga dal giugno 2013. L’inflazione in Germania, la prima economia della zona euro, sarà probabilmente superiore alle attese, mentre la crescita economica sarà più debole e la recessione il prossimo anno è ormai certa. Lo ha detto la Bundesbank in un aggiornamento biennale delle previsioni economiche. I rischi per la crescita economica sono prevalentemente orientati al ribasso, soprattutto a causa di potenziali carenze nella fornitura di energia”.

Borsa ultime notizie: future Wall Street in calo. Obbligazioni e dollaro

I future di Wall Street peggiorano, con un calo intorno all’1%.

Il mercato obbligazionario riflette peraltro la sensazione che la congiuntura europea sia messa peggio rispetto agli Usa. A fronte di un Treasury a dieci anni poco mosso a a 3,49%, proseguono le vendite sui bond della zona euro. Il BTP decennale sale a 4,39%, massimo da inizio novembre. Spread con il Bund a 220 punti base.

L’euro dollaro è poco mosso e tratta a 1,061, ma resta sui massimi da maggio.

L’aria di recessione si riflette sui prezzi del petrolio, in calo del 2%, Rallentano anche i prezzi del gas europeo a 123 euro per mwh. L’accordo sul tetto al prezzo del gas sarebbe vicino. “Sono fiduciosa che lunedì prossimo il Consiglio Energia raggiungerà un accordo”, ha dichiarato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue.

I mercati si chiedono se i listini possono tornare ai livelli depressi di inizio settembre, prima del rally di fine anno. Intermonte esclude l’ipotesi per tre motivi:

Le banche centrali hanno già rallentato il ritmo di rialzo dei tassi, alla luce della frenata dell’inflazione

Il calo dell’energia rispetto a 12 mesi fa. Il Brent è attorno a 80 dollari contro i 91 di un anno fa.

non ci sono stati passi avanti significativi verso la pace tra Russia e Ucraina, ma ce ne sono stati tra Cina e Stati Uniti. Ultimo evento solo in ordine di apparizione, il fatto che ora la Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) abbia affermato di avere per la prima volta nella storia pieno accesso per ispezionare e indagare sui conti delle aziende cinesi.

Borsa: le ultime da Piazza Affari

In Piazza Affari va in orbita Azimut +6% dopo aver firmato con Unicredit +0,9% una lettera di intenti per avviare una partnership commerciale per la distribuzione in Italia di nuovi prodotti di risparmio gestito. Azimut costituirà e gestirà autonomamente in Irlanda una società di gestione che svilupperà prodotti di investimento da distribuire in Italia attraverso la rete di Unicredit su base non esclusiva. Il lancio dei fondi per i clienti italiani è previsto per la seconda metà del 2023. UniCredit, che torna nel settore dopo la cessione di Pioneer ad Amundi avrà il diritto di esercitare un’opzione di acquisto sulla società di gestione irlandese, tra cinque anni o prima.

Avanzano, dopo l’aumento dei tassi, le altre banche: Intesa+ 1%. Fineco +0,8%.

Debole il settore energetico (Saipem -1,9%) e le utility: A 2° -1,7%. Tengono però Snam ed Italgas. In rosso Eni, nonostante il titolo sia stato inserito nella lista dei titoli preferiti di JP Morgan per il 2023.

La recessione pesa sul lusso: su Moncler -2,6% Société Générale ha tagliato il target price a 57 da 61 euro; Ferragamo scende dell’1,7%, Tod’s -2%.

In fondo al FTSE Mib pesante Diasorin -3,7%. Recupera Ovs +2% dopo il calo del 6% accusato ieri sulla scia dei risultati del terzo trimestre. Akros ha alzato la raccomandazione su titolo a buy da neutral.

Debole Fincantieri -0,30% dopo l’annuncio del piano industriale 2023-2027 . In una intervista a Reuters l’Ad Pierroberto Folgiero ha detto di prevedere un aumento delle vendite di navi militari nei prossimi anni, in quanto i paesi spenderanno di più per la difesa.