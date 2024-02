Borsa ultime notizie: a Piazza Affari la speculazione spinge sul triangolo Unicredit, Mediobanca e Generali

Si accumulano i segnali positivi sul fronte dei mercati e nello scenario attuale si fa prima a dire quali sono le Borse che non hanno registrato nuovi massimi. Piazza Affari ancora regina, piace il Btp Valore

Ma quanti segnali positivi si stanno accumulando sul fronte dei mercati? Innanzitutto, la forte crescita degli utili. Il boom dell’Intelligenza Artificiale ha infatti moltiplicato i profitti, portando i titoli coinvolti, che un anno fa non superavano gli 88 centesimi, fino a 5 dollari per azione. Risultano così in forte ascesa i flussi in entrata degli Etf.

Tutte le Borse su nuovi massimi storici o pluriennali

Per effetto degli spunti che emergono dalla cronaca finanziaria di questi giorni si farebbe prima a dire quali sono i listini azionari che “non” hanno registrato nuovi massimi storici o pluriennali. Per citare i principali: S&P500, Dow Jones, Nikkei 225, Taiwan, Eurostoxx 50, Eurostoxx 600, Dax, Cac 40. L’’indice Ftse Mib di Milano ha messo il timbro su nuovi massimi degli ultimi quindici anni, chiudendo con un rialzo dell’1%. La spinta principale è giunta dall’indice Ftse delle banche italiane, sbarcato su livelli che non vedeva dal 2016.

Volano Mediobanca e Generali: si tratta sul grande polo della finanza

Non mancano nemmeno le note societarie favorevoli. Si fa un gran parlare del piano rivelato dal Foglio: un’integrazione a tre che comprenda Mediobanca, Generali ed Unicredit dotando l’Italia di un grande player finanziario come sarebbe piaciuto a Leonardo Del Vecchio.

A fine mattinata la Borsa italiana. La più tonica, avanza delllo 0,86% circa, al nuovo massimo di lunghissimo periodo, grazie alla spinta della galassia Mediobanca/Generali, con la prima che guadagna il 4,5% e la seconda che sale del 3,7%. Unicredit +1%, Banca Generali +3,49%. Il Foglio scrive che le banche d’affari stanno tornando a ragionare sulla fusione. Lo stesso quotidiano afferma che l’operazione è complicata ma non impossibile. Nel comparto bancario da segnalare anche Banco Bpm +4%, Monte Paschi +3,3%.

Gli altri titoli in evidenza:

Moncler: (+0,4%) SocGen alza il target price da 64 a 73 euro.

Brembo (+1,5%). La società porterà avanti il progetto di trasferire la propria sede legale in Olanda, ha detto un portavoce, nonostante il governo italiano incoraggi le aziende a mantenere la propria sede legale nel Paese.

Al via il Btp Valore: interessi ogni 3 mesi al 3,25 per 3 anni, poi al 4%

Contribuisce al rialzo di Piazza Affari l’ottima performance dei Btp, elogiati anche dal membro tedesco della Bce Isabel Schnabel in attesa del lancio lunedì 26 febbraio del nuovo Btp Valore già apprezzato dai mercati: zero commissioni, interessi ogni tre mesi, premio di fedeltà finale riservato a chi avrà acquistato il titolo all’emissione e lo avrà detenuto fino a scadenza.

Allianz raddoppia l’utile

Il morale delle imprese tedesche è migliorato a febbraio, in linea con le aspettative degli analisti. L’istituto Ifo ha detto che l’indice del clima aziendale si è attestato a 85,5, come previsto dagli analisti in un sondaggio Reuters.

A Francoforte Allianz cede il 3,5%. La prima compagnia della zona euro ha quasi raddoppiato l’utile netto del quarto trimestre rispetto all’anno precedente, con un risultato appena leggermente inferiore alle attese. Allianz ha detto che la performance trimestrale è stata aiutata dalle attività assicurative Vita e Salute, soprattutto negli Stati Uniti e in Italia. L’utile netto di pertinenza degli azionisti, pari a 2,151 miliardi di euro nei tre mesi a dicembre, si confronta con 1,104 miliardi di euro dell’anno precedente. La cifra è di poco inferiore ai 2,186 miliardi di euro previsti dal consenso. Il buon risultato del quarto trimestre ha aiutato la società ad aumentare l’utile netto dell’intero anno del 33% a 8,541 miliardi di euro.

Future di Wall Street in lieve arretramento. Ieri Nasdaq +3%, ad un passo dal record. S&P500 +2,1%, nuovo record. Oltre a Nvidia +16%, altre cinquantacinque società del paniere principale hanno toccato i massimi della storia.