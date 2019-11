Borsa, torna il toro: Anima, Fca, Salini al top

Piazza Affari, ai massimi da maggio, guida i rialzi in Europa – Banche e risparmio gestito in testa al Ftse Mib mentre Mediobanca sale nel giorno del piano – Bene Mediaset , il mercato premia la trimestrale Enel – Asta Bot: rendimenti in risalita

Tornano a salire le Borse europee dopo la pausa di lunedì. Piazza Affari sfiora +1% e guida la corsa oltre quota 23.700, ai massimi da maggio 2018 davanti a Francoforte +0,55%, sostenuta dall’andamento migliore del previsto dell’indice Zew. Più modesti i rialzi di Parigi +0,2%, animata dall’annuncio del buyback di Iliad +17% e Madrid +0,3%. Segno più anche Londra +0,2%.

Dall’ultimo sondaggio tra gestori curato da Bank of America Merrill Lynch, emerge che c’è grande ottimismo sul proseguimento del rally di Borsa: il 2020 è visto come un anno di rialzo, mentre si ridimensiona l’aspettativa di una recessione e non si vedono importanti segnali di risveglio dell’inflazione. Il 52% dei gestori partecipanti al sondaggio, ritiene che le Borse sono da mettere in cima alla lista delle attività quotate da preferire. Ubs, in un report appena uscito, si dichiara prudente per il 2020, ma molto positiva per il resto del decennio.

Numerosi gli appuntamenti di giornata per il mercato italiano. L’asta di stamane sui Bot a 12 mesi ha offerto una prima conferma della risalita dei rendimenti: i 5,5 miliardi offerti sono stati assorbiti ad un tasso negativo di -0,135% da -0,219% di metà ottobre, al massimo da metà luglio. Lo spread oscilla intorno a 157/158 punti. Il bund tratta a -0,23% (+1 punto base). Mediobanca ha svelato il business plan 2019-2023. Il titolo viaggia intorno a +1,2% mentre Alberto Nagel si prepara a sottoporre il piano all’attenzione degli analisti che si aspettano per il triennio, una crescita media annua del 3% degli introiti, con un utile netto nel 2023 di 900 milioni di euro. Dalla settimana prossima l’ad sarà in road show in Europa e Usa. Non risulta per ora in programma l’appuntamento con Leonardo Del Vecchio, salito al 9,98% del capitale. Generali +0,7%. Unipol Sai +1,2%.

Sul fronte internazionale, oltre a registrate la situazione sempre più a rischio di Hong Kong e il drammatico cambio della guardia in Bolivia (ricca, tra l’altro, di litio, materiale strategico per le batterie) l’attenzione dei mercati sarà concentrata sull’intervento del presidente Donald Trump al club degli economisti alla vigilia dell’ultimatum sui dazi per l’auto europea.

A Milano avanza Fiat Chrysler +1,5% ai massimi dal luglio 2018. Stamattina Exane BNP Paribas ha rafforzato la raccomandazione a Outperform da Neutral spingendo il target price da 13 a 17,50 euro. In un’intervista a Les Echos Carlos Tavares giustifica la valutazione generosa di Fca con “la posizione di vantaggio nella governance di Peugeot”.

Nel listino italiano si mettono ancora in luce le società del risparmio gestito, come Azimut +1,8% e FinecoBank +1,2%, Anima +3% (+66% da maggio). Tra le banche, Unicredit +1,5%. Bper Banca +1%. Dai vertici societari arriva una conferma, pronti a prendere in considerazione ipotesi di aggregazione, ora che la qualità degli attivi è migliorata.

Da segnalare l’avanzata di Mediaset +2% in Prosiebensat 1 al 15,1%: con questa quota il gruppo diventa di gran lunga il primo socio della società tedesca. Martedì pomeriggio saranno annunciati i conti trimestrali di Enel +1,25%, Prysmian – 0,4% e Ferragamo +0,3%. Avanza ancora Salini +4,9%: è stato approvato il bando per la ricezione di offerte vincolanti per i rami di azienda di Condotte. Nel resto del listino: MolMed è in rialzo del 6% dopo la pubblicazione dei dati del trimestre. Continua il rally di Falck Renew +2%.