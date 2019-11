Iliad: buyback, conti e dividendo record. Il titolo vola

La compagnia francese ha annunciato un buy back da 1,4 miliardi di euro. Nel III trimestre boom di ricavi, con il fatturato italiano che sale del 137% – Quasi triplicato il dividendo

A Parigi Iliad spicca il volo. A un’ora e mezza dall’apertura delle Borse europee il titolo della compagnia telefonica sale del 17,9% a 112,05 euro in scia a una serie di annunci arrivati da parte dell’azienda, prima fra tutti, un’operazione di buyback pari a 1,4 miliardi di euro. Il prezzo è stato fissato a 120 euro, una cifra che rappresenta un premio del 38% rispetto alla quotazione media della società degli ultimi tre mesi.

Xavier Niel, fondatore e primo azionista di Iliad (52%), ha fatto sapere che non apporterà le sue azioni al buy back, ma si è dichiarato “pronto” ad aumentare la sua esposizione al gruppo. Il buyback sarà integralmente finanziato da un aumento di capitale dello stesso importo, garantito dallo stesso Niel. Iliad ha già programmato le tempistiche: il calendario prevede che il buyback venga effettuato a dicembre, mentre l’aumento di capitale sarà a gennaio.

Quella sul riacquisto di azioni non è l’unica novità arrivata da Parigi. Il gruppo ha comunicato anche i dati del terzo trimestre e annunciato una nuova politica rialzista sul dividendo. Nel dettaglio Iliad ha chiuso il terzo trimestre con ricavi pari a 1,33 miliardi di euro, in salita dell’8,1%. Dal punto di vista geografico, 1,23 miliardi di fatturato sono stati realizzati in Francia (+3,3%), i restanti 109 milioni in Italia. A livello percentuale, significa che nel nostro Paese i ricavi della società sono aumentati del 137% grazie soprattutto alla crescita dei clienti, arrivati a quota 4,5 milioni di euro con 700mila nuovi abbonati netti. La quota di mercato di Iliad in Italia ha dunque superato il 4%.

Nei 9 mesi, i ricavi hanno registrato un rialzo dell’8,4% a 3,9 miliardi di euro, di cui 3,66 miliardi realizzati in Francia (+2,1%) e 286 milioni in Italia (+420%).

Ultima novità, ma non meno importante per gli investitori, è la nuova politica sul dividendo: Iliad darà ai propri azionisti un dividendo pari a 2,6 euro per azione a fronte dei 90 centesimi pagati del 2018. La nuova cifra “costituisce un livello normativo per i prossimi anni”, ha indicato il ceo di Iliad, Thomas Reynaud nel corso di una conference call.