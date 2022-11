BORSA OGGI 16 NOVEMBRE – Biden assolve la Russia sui missili in Polonia e i mercati sono pronti a ripartire

Le Borse a poco a poco stanno recependo della sensazione dello scampato pericolo. Frenate le borse in Asia Pacifico. Milano si prepara a un altro rialzo: sarebbe il nono consecutivo. Il Btp Italia, nei primi due giorni di raccolta, ha avuto dal retail ordini per 5,428 miliardi

Scampato pericolo, Biden assolve la Russia per il missile. Il toro pronto a ripartire. Futures in rialzo sui listini europei. Spread a 194 pb, Milano è ai massimi da maggio.

“E’ improbabile, guardando la traiettoria, che il missile sia partito dalla Russia”. Prima di ripartire da Bali il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha voluto spegnere l’inizio di incendio che minacciava la pace dopo che due missili sono caduti nella serata di ieri nel territorio della Polonia, Paese membro della Nato, uccidendo due persone nel villaggio di Przewodów, al confine con l’Ucraina. Secondo le prime ricostruzioni, i due missili potrebbero provenire dal territorio ucraino, in risposta alla pioggia di oltre cento razzi russi che si è abbattuta nel pomeriggio su Kiev e su altre città dell’Ucraina, rimaste in gran parte senza energia. La situazione, insomma, resta drammatica, ma l’Apocalisse si allontana.

• Le Borse a poco a poco stanno recependo della sensazione dello scampato pericolo. l future dell’indice EuroStoxx 50, che all’alba registravano un calo dello 0,4%, ora sono risaliti a +0,1%.

• Il ribasso ha frenato le borse in Asia Pacifico. Hang Seng di Hong Kong -1%. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen -0,3%. Kospi di Seul -0,5%. Nikkei di Tokyo +0,1%.

Nuovi segnali di calo dell’inflazione Usa, risale il Nasdaq

• Migliorano anche i derivati Usa. Ieri le prime notizie in arrivo dalla Polonia hanno ridimensionato i guadagni dell’indice S&P +0,87% e del Dow Jones +’0,17%.

• In ripresa il Nasdaq +1,4% sull’onda dei nuovi segnali di discesa dell’inflazione: a ottobre, i prezzi alla produzione negli Stati Uniti sono aumentati dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell’8% su base annua, meglio del previsto.

Corre Wal Mart, Tom Ford passa di mano per 2,3 miliardi

• Sul listino da notare l’ottima performance di Wal-Mart +6,5% che ha annunciato un nuovo buy back e dei titoli retail.

• Colpo grosso di Estée Lauder che ha acquisito per 2,3 miliardi di dollari la società di Tom Ford battendo la concorrenza di Kering.

• Poco mossi i Treasury al 3,80%. Rientra la corsa al dollaro della notte. Ma il cross dollaro zloty, la valuta polacca, è in rialzo dello 0,6%.

• Riflettori oggi sul dato delle vendite al dettaglio di ottobre: attese in recupero dell’1%.

Trump si candida, Murcoch gli volta le spalle

• I missili in terra di Polonia hanno oscurato l’effetto dell’annuncio, peraltro scontato, della candidatura di Donald Trump per la corsa alla Casa Bianca nel 2024. “Il ritorno dell’America comincia oggi”, ha esordito davanti alle telecamere, prima di vantare i propri successi e di incolpare Joe Biden per un Paese ora “in declino, umiliato e deriso sulla scena internazionale”. Ma Il partito repubblicano è diviso, il governatore della Florida Ron DeSantis, suo principale potenziale rivale, lo ha attaccato poco prima dell’evento accusandolo, senza nominarlo, del flop repubblicano alle elezioni di Mid Term. Soprattutto, però pesa la freddezza di Rupert Murdoch. Secondo il Guardian, il magnate che controlla tra l’altro Fox tv, ha avvisato Trump che non lo sosterrà nel suo tentativo di tornare alla Casa Bianca, preferendogli DeSantis.

Milano ai massimi da maggio, Btp al 4,04%

• L’apertura europea, si è detto, sarà influenzata dai timori geopolitici, ma il Toro, salvo nuove sorprese, sembra in grado di proseguire la sua corsa. L’Europa, infatti, continua a macinare guadagni. Il FTSEMIB (+0,4%, 24.699) ha messo a segno l‘ottavo rialzo consecutivo, portandosi su nuovi top da fine maggio.

• La tendenza Toro vale anche per il mercato obbligazionario; il Btp decennale riparte da 4,04%. Lo spread stringe a 194 punti base, il livello più basso da luglio.

• Si è chiuso con ordini di poco superiori ai 2,2 miliardi di euro il secondo giorno di collocamento (per gli investitori retail) della diciottesima emissione del Btp Italia. Il totale dei primi due giorni, 5,428 miliardi, è di poco inferiore alla precedente emissione in cui gli ordini dei primi due giorni avevano sfiorato i 6 miliardi.

• Da seguire oggi i dati sull’inflazione inglese di ottobre: +11,1%, in accelerazione dal 10,1% precedente e oltre le attese ferme a +10,7%. Domani sarà presentata la nuova legge fiscale che dovrebbe cancellare molte misure annunciate dalla precedente premier Truss, prevedendo aumenti di tasse e tagli alla spesa.

Continua il rialzo del gas, frena il petrolio

• Petrolio in calo dello 0,5%, dal +0,7% di ieri. Oggi scende perchè i casi di Covid 19 in Cina hanno continuato a salire, suscitando preoccupazioni per una minore domanda di carburante del principale importatore mondiale di greggio. Questo fattore ha superato in ordine di importanza le preoccupazioni per un’escalation delle tensioni geopolitiche.

• Il Gas europeo ieri è rimbalzato di un altro +9% a 124 euro per Kwh, +25 euro in tre sedute proiettando una maggior domanda per via delle temperature più basse nei prossimi mesi. Il livello di guardia è a 130 euro.

Bitcoin, anche 100 mila italiani tra le vittime di Ftx

• Bitcoin -0,5%% a 16.840 dollari. Il Sole 24 Ore riporta di 100mila clienti italiani coinvolti per un danno di circa 2 miliardi, su un totale intorno ai 30 miliardi. La crisi di Ftx è diventata insostenibile a seguito di una crisi di liquidità dovuta al rapido ritiro di miliardi di fondi da parte dei clienti.

Corre il lusso, salgono i target di Intesa e Fineco

Il report di Altagamma/Bain ha confermato ieri l’ottimo stato di salute del lusso: il mercato dovrebbe crescere nel 2023 di almeno il +3%, fino a +8% . Ottime prospettive per Moncler, Ferragamo e Brunello Cucinelli.

Azimut ha acquisito il 35% di Kennedy Capital, azienda del risparmio gestito focalizzata sulle piccole e medie capitalizzazione.

FinecoBank. Berenberg alza il target price a 17,2 euro e rafforza il Buy.

Intesa SanPaolo. Goldman Sachs alza il target price da 2,65 a 3,10 euro e rafforza il Buy.

Banca Mediolanum ha prezzato il suo green bond inaugurale da 300 milioni di euro, con una domanda che ha superato i 740 milioni.

Technogym : forti segnali di crescita in Usa, Buy.