Borsa oggi 10 ottobre: la Fed mette buon umore a Wall Street che fa nuovi record ma anche in Cina torna l’ottimismo

Un sentiment di buon umore corre dagli Usa al Asia-Pacifico portando al rialzo le quotazioni: negli Usa sostenute dalle minute della Fed pubblicate ieri notte, in Cina per le rinnovate speranze negli stimoli delle autorità. Le borse europee dovrebbero dunque aprire poco mosse. Occhi sui dati Banca Bper

Wall Street chiude a nuovi massimi dopo le minute della Fed

Le azioni di Wall Street sono salite ieri, con l’S&P 500 e il Dow che hanno segnato nuovi massimi dopo la pubblicazione dei verbali della riunione della Federal Reserve e in vista dei dati sull’inflazione di settembre e della stagione degli utili.

Le azioni del peso massimo di Alphabet hanno ridotto le perdite iniziali per chiudere in calo dell’1,5% dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato che potrebbe chiedere a un giudice di obbligare Google a cedere parti della sua attività. Tra queste rientrano il suo browser web Chrome e il suo sistema operativo Android, per limitare il suo monopolio di ricerca.

I verbali della riunione di settembre della Fed da cui è emerso che quasi tutti i partecipanti al meeting, in cui è stato deciso un taglio dei tassi di interesse da 50 punti base, hanno ritenuto che i rischi per il raggiungimento degli obiettivi di occupazione e inflazione fossero “più o meno in equilibrio”. Inoltre c’era un accordo più ampio sul fatto che la mossa non avrebbe impegnato la Fed a nessun ritmo particolare di tagli in futuro. Secondo FedWatch del CME, gli operatori hanno preventivato una probabilità di circa il 79% di una riduzione di 25 punti base dei tassi e una probabilità del 21% che la Fed li lasci invariati.

Il mercato attende il rapporto sull’inflazione dell’indice dei prezzi al consumo, in agenda oggi (precedente: +0,2% mese su mese, +2,5% anno su anno; consenso: +0,1% mese su mese), e l’apertura della stagione degli utili aziendali del terzo trimestre, che inizierà nel vivo con la pubblicazione dei risultati di alcune delle più grandi banche statunitensi già domani.

La media industriale del Dow Jones è salito dell’ 1,03%, a 42.512,00. L’S&P 500 ha guadagnato lo 0,71%, a 5.792,04 e il Nasdaq Composite è salito dello 0,60%, a 18.291,62. L’S&P ha registrato un record di chiusura per la prima volta in ottobre, ma per la 44a volta nel 2024.

Tra i titoli azionari più importanti, Boeing le azioni hanno chiuso in calo del 3,4% dopo che i colloqui tra l’azienda aerospaziale e il suo principale sindacato manifatturiero si sono interrotti. Arcadium Lithium è salito del 30,9% dopo che Rio Tinto ha dichiarato che avrebbe acquisito la società mineraria per 6,7 miliardi di dollari.

Sale il petrolio: guarda al Medio Oriente e all’uragano in Florida

I prezzi del petrolio salgono (Wti +0,78% a 73,81 dollari al barile e Brent +0,73% a 77,16 dollari al barile) in scia alle preoccupazioni per le possibili interruzioni delle forniture in Medio Oriente, con Israele che sta pianificando di colpire l’Iran, produttore di petrolio, e sull’aumento della domanda di carburante a causa di una forte tempesta che si è abbattuta sulla Florida.

Torna la speranza in Cina, la Banca centrale sostiene il mercato azionario

Le azioni cinesi hanno ripreso quota oggi, scrollandosi di dosso il crollo del giorno precedente, con l’attenzione rivolta alla conferenza stampa di sabato che, sperano gli investitori, farà luce sulle misure di stimolo fiscale volte a rilanciare l’economia cinese. Inoltre una spinta è arrivata stamane dalla Banca Popolare Cinese che ha lanciato un’operazione da 70 miliradi di dollari per stimolare i mercati dei capitali.– L’indice CSI 300, comprendente i titoli dello Shanghai Composite e dello Shenzhen Composite, guadagna il 2,3%, dopo il disastroso -7,3% di mercoledì, il peggior ribasso giornaliero degli ultimi quattro anni. L’indice Hang Seng, il riferimento dell’azionario di Hong Kong è in rialzo del 3,7%.

La banca centrale cinese ha dato seguito a quanto aveva anticipato un paio di settimane fa, istituendo uno strumento di swap per fornire liquidità agli investitori istituzionali, le risorse sono da impiegare nell‘acquisto di azioni. La Banca Popolare della Cina accetterà a partire da oggi le richieste di società di intermediazione mobiliare, fondi e assicurazioni idonee per ottenere attività altamente liquide come titoli di Stato e banconote della banca centrale, a condizione che forniscano determinate garanzie. La dimensione dello strumento è di 500 miliardi di yuan (70,6 miliardi di dollari), ma potrà essere ampliata in futuro, ha dichiarato l’autorità monetaria. I collaterali possono essere obbligazioni, ETF azionari, azioni del CSI 300 e altri beni, ha chiarito la BPC. Ma l’evento chiave per gli investitori sarà quello in agenda sabato: l’incontro con la stampa da parte del ministro delle Finanze Lan Fo’an che dovrebbe dare dettagli sulle misure annunciate.

La borsa di Taiwan è chiusa. Il suo componente principale, Taiwan Semiconductor Manufacturing ha comunicato stanotte di aver registrato un aumento dei ricavi trimestrali del 39% anno su anno, superiore alle attese. Le indicazioni sono importanti per tutta l’industria dei chip, la spesa per l’hardware AI non sta iniziando a diminuire. La borsa di Tokyo è in rialzo dello 0,3% e lo yen scende a 149,3: il cross è sui massimi da inizio agosto. Indice KOSPI di Seul +0,6%. Si rafforzano leggermente le obbligazioni della Corea del Sud all’indomani dell’annuncio della loro inclusione negli indici FTSE Russell. La borsa dell’India ha aperto in rialzo all’indomani della rimodulazione della politica monetaria da parte della Reserve Bank of India, indice BSE Sensex di Mumbai +0,4%.

Borse europee: occhi a Bper Banca

Le Borse europee attese poco mosse in avvio di seduta (-0,04% il future sull’Eurostoxx50).

Germania. Rimbalza ad agosto il commercio al dettaglio in Germania. Le vendite in termini reali hanno registrato un incremento dell’1,6% su mese, dopo il -1,2% registrato il mese precedente. Secondo l’Ufficio Federale di Statistica tedesco, la variazione annua si attesta a +1,9% dal -4,4% rilevato a luglio. Il ministro dell’economia tedesco, Habeck, ha tagliato le stime del pil per il 2024 a -0,2% da +0,3%, prevedendo quindi ancora una recessione dopo il -0,3% del 2023. Il ministro ha citato come causa i problemi strutturali della Germania, tra cui quello demografico, la scarsa competitività dell’industria e una domanda che rimane debole.

In agenda alle 13 la pubblicazione dei verbali della riunione della Bce di settembre, mentre alle 19 parlerà il presidente della Bundesbank, Nagel.

BPER Banca. Il Cda ha approvato il nuovo Piano Industriale 2024-2027 dove sono previsti dividendi per 3,2 miliardi e un nuovo assetto per migliorare la redditività. L’utile netto cumulato di 4,3 miliardi di euro nel 2025-2027 (1,5 miliardi nel 2027), un dividendo cumulato cash pari a 3,2 miliardi di euro nel 2025-2027 (payout ratio medio di circa 75%), un ROTE superiore al 16% nel 2027 e un solido CET1 ratio, superiore al 14,5% nel 2027. Call con analisti alle 10 e conferenza stampa alle 13,30.

Poste, pronta la vendita della seconda tranche: l’offerta pubblica si terrà dal 21 al 25 ottobre. Una quota rilevante del 14% circa del capitale che finirà sul mercato potrà essere acquistato da risparmiatori e dipendenti. Sono attesi i dettagli dal ministero dell’Economia e dalle banche del consorzio di collocamento. Il Sole24ore ipotizza un investimento da 3.175 euro per comprare un lotto minimo da 250 azioni. Pacchetto dimezzato rispetto alla quotazione nel 2015.

Snam ha deliberato l’emissione entro i prossimi 12 mesi di uno o più obbligazioni per un importo massimo di 4,53 miliardi di euro.

Leonardo ha un equilibrio “buono” tra funding bancario e non bancario, ha detto la Cfo Alessandra Genco durante un evento.

Stellantis. L’AD Carlos Tavares sta pianificando una netta riorganizzazione del management dopo il recente profit warning, secondo Bloomberg News che ha citato fonti vicine alla vicenda.

Unicredit . KBW ha alzato il target price da 50 a 51,70 euro. Goldman Sachs ha quasi azzerato la quota nella banca dopo che lunedì era emersa una sua partecipazione potenziale del 6,68%.