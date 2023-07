Borsa: Finecobank in rally dopo i dati sulla raccolta, superati i 5 miliardi nel I semestre

In una giornata difficile per il Ftse Mib (-1% sotto i 28mila punti) Finecobank ingrana la quinta e sale in cima al listino trainata dai dati sulla raccolta

Finecobank sotto i riflettori a Piazza Affari, con il titolo che ingrana la quinta e guadagna il 6% del suo valore a quota 12,45 euro per azione. Una performance che diventa ancora più positiva se si tiene conto del fatto che, al contrario, il Ftse Mib cede l’1% e scende sotto quota 28mila punti in un contesto di vendite diffuse dopo la corsa realizzata dai listini nelle ultime settimane.

A spingere gli acquisti su Fineco sono i dati sulla raccolta pubblicati questa mattina dai quali si evince che, nonostante il calo di giugno, per il terzo anno consecutivo la banca guidata da Alessandro Foti ha superato la soglia di 5 miliardi nel primo semestre.

La raccolta di Finecobank

Nel mese di giugno la raccolta netta di Fineco si attesta a 765 milioni di euro. Un dato – favorito anche dal collocamento del Btp Valore e una raccolta gestita a 458 milioni (pari al 60% del totale), sottolinea la banca – che tuttavia rappresenta un calo rispetto al mese precedente, quando la società del risparmio gestito aveva realizzato una raccolta netta positiva per 867 milioni mentre a giugno 2022 era stata di 851 milioni.

Nei dettagli, a giugno, l’asset mix vede la componente amministrata a 765 milioni. Il dato è sostenuto dalla raccolta retail di Fineco Asset Management, pari a 409 milioni, che ha compensato i deflussi dall’assicurativo (in ulteriore contrazione a -107 milioni). La raccolta diretta è pari a -459 milioni. I ricavi del brokerage sono stimati per il mese di giugno a 17 milioni, un dato in crescita di circa il 50% rispetto alla media dei ricavi tra il 2017 e il 2019. Da inizio anno i ricavi del brokerage sono stimati in circa 97 milioni. Nel primo semestre 2023 sono stati registrati 20,1 milioni di ordini eseguiti.

Fineco ha anche segnalato che il patrimonio totale è pari a 115,9 miliardi, +13% rispetto a giugno 2022. In particolare, le masse del private banking si attestano a 51,6 miliardi rispetto a 43,3 miliardi di un anno fa (+19%).

Fonti: “Dati particolarmente positivi, importanti il contributo di Fineco Asset Management”

Alessandro Foti, amministratore delegato e direttore generale della banca ha dichiarato “Fineco chiude il primo semestre del 2023 con dati di raccolta particolarmente positivi e solidi, ancora più rilevanti perché ottenuti in assenza di offerte promozionali di breve periodo legate ai tassi. Il modello di business della banca si conferma quindi attrattivo per un numero sempre maggiore di clienti, interessati a utilizzare le potenzialità della piattaforma di investimento in sinergia con la rete di consulenza. Il contributo di Fineco AM permette un’ulteriore creazione di valore, grazie alle soluzioni innovative proposte dalla nostra controllata che si dimostra in grado di incontrare le nuove esigenze dei clienti rispetto all’evoluzione dei mercati”.