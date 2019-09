Borsa, corre Mediobanca. Nexi in rialzo con i Pos

Perde forza la spinta delle banche centrali ma Milano sale mentre gli occhi sono puntati sull’assemblea Carige – Bene Enel ed Eni – Dopo Peninsula, Mediaset si avvicina alla soglia di recesso – Attesa per il maxi piano green di Angela Merkel.

Borse europee positive in attesa della conferenza stampa di Angela Merkel che dovrebbe dare il via al maxipiano tedesco di investimenti nell’ambiente. Nel primo pomeriggio è infatti prevista la conferenza stampa della cancelliera e del ministro delle Finanze, il socialdemocratico Olaf Scholz: in discussione, secondo le indiscrezioni, 100 miliardi di investimenti di qui al 2030 attraverso veicoli che permetteranno di aggirare i vincoli sul debito previsti dalla Costituzione. Il piano è stato definito stanotte dopo sedici ore di riunione.

Piazza Affari mette a segno a fine mattinata un rialzo di mezzo punto percentuale attorno a 22.350 punti. Salgono anche altri mercati: Madrid +055%, Parigi +0,26%. Ma segna il passo Francoforte -0,02% in attesa dei dettagli del piano verde. Piatta anche Londra – 0,02% in attesa che lunedì la suprema magistratura del Paese si pronunci sul black-out imposta da Boris Johnson al Parlamento. Tiene banco anche la conclusione delle trattative preliminari tra Cina e Usa, prima del confronto politico tra le due delegazioni.

Nei listini europei è in fermento la catena francese Casino, fortemente indebitata, ma in ascesa del 2% dopo che la società ha dichiarato di essere in trattativa per vendere i suoi discount Leader Price alla rivale tedesca Aldi. Leader assieme a Lidl del discount. Spread fermo poco sotto 140 punti. Il Bund tratta a -0,51%.

L’euro dollaro è poco mosso a 1,104. Oggi la Federal Reserve di New York torna in azione per raffreddare le tensioni sul mercato della liquidità, è stata annunciata ieri sera una nuova operazione da 75 miliardi di dollari, nel corso della quale, la banca centrale offre liquidità, in cambio di titoli ed obbligazioni. Il petrolio WTI è in rialzo dello 0,6% a 58,5 dollari il barile Sale Eni +1,22%, scendono Tenaris -1,11% e Saipem -0,7%.

Si distingue in Piazza Affari Enel +1%: HSBC ha alzato il giudizio a Buy. Salgono anche le altre società utility come Hera +0,7%. Salgono Mediobanca +1,4% e Generali +0,6% spinte dall’effetto degli acquisti di Leonardo Del Vecchio.

Rallentano Ubi Banca -0,2% e Unicredit -0,2%, Banco Bpm -0,3%. Continua l’avanzata di Nexi +1% in attesa di provvedimenti sui pagamenti elettronici. Secondo Equita gli incentivi potrebbero far salire i ricavi del 5%.

Andamento contrastato per il portafoglio di Tip: continua la ripresa di Prysmian +1% dopo il successo della posa di nuovi cavi. Tracolla però Oviesse -8% che ha chiuso il semestre con 651 milioni di euro di ricavi, in calo del 2% anno su anno ed in linea con il consensus. Utile pre-tasse a 25 milioni di euro (+88%), di poco sotto le previsioni. Debito pari a 413 milioni di euro, in calo rispetto ad un anno fa.

Pirelli -0,7%. Il produttore finlandese Nokia ha detto che nell’ultima parte dell’anno non ci sarà crescita sui mercati del Europa centrale.

Fuori dal listino principale Piaggio +1,5% dopo le misure annunciate dal governo dell’India: il ministro delle Finanze ha proposto un forte taglio delle tasse sull’utile delle aziende ed una riduzione dell’IVA. La novità favorirà l’aumento della domanda di mezzi di trasporto a due, tre e quattro ruote.