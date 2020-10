Borsa, Buzzi corre: ok a conversione risparmio ed extra-dividendo

La società del cemento offrirà agli investitori 0,67 azioni ordinarie per ogni azioni di risparmio – Ok alla distribuzione di un dividendo straordinario pari a 75 centesimi per azione

Conversione e dividendo straordinario per Buzzi Unicem. In una giornata incerta per i mercati europei, in cui i listini viaggiano deboli zavorrati dall’aumento dei contagi nel vecchio continente e attendono con ansia novità dagli Stati Uniti su un possibile nuovo piano di stimoli per l’economia, a Piazza Affari gli occhi degli investitori sono puntati su Buzzi Unicem. A un’ora dall’apertura, le azioni ordinarie della società del cemento viaggiano in rialzo del 2,26%, arrivando a quota 21,23 euro dopo aver toccato un massimo 22,18. Exploit delle azioni di risparmio che dopo aver faticato ad entrare in contrattazione, volano del 20,45% a 14,02 euro.

Venerdì a mercati chiusi la società ha annunciato il via libera del consiglio d’amministrazione alla conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, offrendo agli investitori 0,67 azioni ordinarie per ogni azione di risparmio, con un premio sul prezzo di queste ultime pari al 22,7% rispetto al prezzo ufficiale di borsa dell’8 ottobre (18,46% escludendo il dividendo straordinario).

La proposta di convenzione sarà sottoposta all’assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti e all’assemblea speciale degli azionisti di risparmio, indette entrambe per il prossimo 19 novembre e andrà a buon fine se l’esborso per il recesso non supererà i 25 milioni di euro, pari al 5,7% del totale delle risparmio. Nella stessa sede si dovrà deliberare anche sulla distribuzione, propedeutica alla conversione, di un dividendo straordinario pari a 75 centesimi per ciascuna azione ordinaria esistente e di nuova emissione. La cifra complessiva da erogare sarà pari a 144,1 milioni di euro.

“La conversione è finalizzata a razionalizzare e semplificare la struttura del capitale di Buzzi Unicem SpA, ridurre gli adempimenti societari e i costi connessi all’esistenza di differenti categorie di azioni”, spiega la società in una nota. “Realizzando la concentrazione delle azioni ordinarie e di risparmio in un’unica categoria quotata, la Conversione potrà recare beneficio a tutti gli azionisti consentendo di semplificare la governance della società, di allineare i diritti di tutti gli azionisti e di ampliare il flottante complessivo delle azioni ordinarie, creando così i presupposti per una ancor maggiore liquidità delle azioni ordinarie”, conclude la Buzzi.